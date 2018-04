Milliárdos játszmák reflektorfényben

Az amerikai Forbes magazin évek óta megvizsgálja a sport gazdaságra gyakorolt hatását. A lap nyomon követett mindent, a legértékesebb csapatoktól a legmagasabban kereső játékosokig, a legjelentősebb ügynökségektől a legnagyobb szponzorokig. A napokban megjelent cikkben azért hangsúlyozzák, hogy a siker számszerűsítése nem mutatja meg a teljes történetet.

Számunkra kissé meglepően hangzik, hogy a világ legértékesebb csapata például a Dallas Cowboys, amely jelenleg 4,2 milliárd dollárt ér, a tavalyi szezonban megdöbbentő, 700 millió dolláros bevétellel. Az általunk igen kedvelt labdarúgásban a Manchester United a legértékesebb klub, amely gazdasági szempontból megelőzte a Real Madridot (3,66 milliárd dollár) és a Barcelonát (3,4 milliárd) is. A Manchester United az első klub, amelynek becsült cégértéke meghaladja a 3,8 milliárd dollárt. Mindez annak tükrében nagy eredmény, hogy maga a csapat évek óta csak vergődik a Premier League-ben, és bár tavaly megnyerte az Európa-ligát, a Bajnokok Ligájában a nyolcaddöntőben a Sevilla kiverte márciusban. Az elmúlt 10 évben a Real és a Barca összesen hatszor nyerte meg a BL-t, a míg a manchesteriek csak egyszer, 2008-ban. Amúgy a 32 vezető vezető európai futballklub értéke 14 százalékkal, 36,7 milliárd dollárra nőtt a legutóbb vizsgált elmúlt egy év alatt. Talán senki sem lepődik meg azon, hogy a legjobban az angol Premiere Leauge-ben lehet keresni. Az átlagos fizetés 3,2 millió dollár éves szinten, vagyis havi 80-90 millió forintot kapnak a labdarúgók a szigetországban.

Ahogy valószínűleg attól sem döbben meg senki, hogy a világ legjobban kereső futballistája Cristiano Ronaldo. A portugál klasszis a világ legmagasabban fizetett sportolója, bevételei meghaladják a 88 millió dollárt. A Real Madrid csatárát többek között a Nike sportruházati márka is támogatja, amelynek piaci értéke 28 milliárd, éves bevétele pedig 30 milliárd dollár.

De vajon miért olyan sikeres a Cowboys, Ronaldo vagy a Nike? A dallasiaknak például van egy olyan szupersztár sportolójuk, mint a Dez Bryant, akit – s vele együtt a NFL-csapatot is – a világ legértékesebb márkái támogatnak, mint a Pepsi, a Ford, az AT & T és a Bank of America. C. Ronaldónál hasonló a helyzet, csak más cégekkel. A Nike 20 milliárd dollár értékű cipőt tud évente eladni a sportágakon és a sportolókon keresztül. Szponzora például a Barcelonának, a kosaras LeBron Jamesnek és az NFL-nek is, hogy csak néhányat említsünk. A Forbes cikkéből kiderül, hogy a Nike sokkal nagyobb expozícióra és befolyásra tud szert tenni egy-egy megnyert sportolóval, mint a nagy vetélytárs Adidas vagy a Puma. Példaként említik, hogy Neymar (PSG) leszerződtetése a márkához sokkal kifizetődőbb lesz, mint mondjuk Cesc Fabregasé (Chelsea).

A Forbes elkészítette a Sports Money Indexet (SMI), amely a sport pénzügyi rangsorát takarja. Ebben 430 sportolót, ügynökséget, márkát és csapatot soroltak be, számolva mind pénzügyi erejükkel, mind befolyásukkal a sport világában. A lap szerint az SMI az egyetlen rangsor, amely tükrözi a sikernek és annak a sportoló vagy a csapat értékére gyakorolt hatását. Ez volt az első alkalom, hogy a sport és az üzleti befolyás rangsorát valaha is összeállították. Az SMI persze rendszeresen változik, hiszen a játékosok olykor klubot váltanak, s ezáltal új üzletek köttetnek. Mindenesetre az első mérés szerint az SMI öt legfontosabb tagja a Nike, a Pepsi, a Real Madrid, a Barcelona és Cristiano Ronaldo. Érdekesség, hogy Lionel Messi csak a 17. ezen a listán.