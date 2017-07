Milliárdos jelzálog van Mészárosék új kempingjén

Egyre több jel mutat arra, hogy a korábban kevéssé ismert B3 Takarék még szorosabbra fűzi a kapcsolatait Mészáros Lőrinc felcsúti polgármesterrel, illetve annak üzleti körével. A 24.hu korábban megírta, nemrégiben egy Mészáros üzlettársához köthető cég vette meg áron alul a kiváló fekvésű, 3,6 hektáros balatonakali kempinget. A Strand Holiday Kemping lapunk által megismert legfrissebb tulajdoni lapjából kiderül: június végén valóban megkezdődött az ingatlan átírása az új tulajdonosokra. Utóbbiaknak azonban nem lesz könnyű dolguk: rájuk hárul az a teher is, hogyan váltják majd ki az ingatlanon bejegyzett 144 millió forintos és egy jelentősebb, 76 millió eurós (23 milliárd forintos) jelzálogot. A tulajdoni lapon az is látható, hogy a Zion Europe Kft. tulajdonosi bejegyzésre vonatkozó kérelme után egy héttel a B3 Takarék nyújtott be jelzálogbejegyzés iránti kérelmet. Nem tudni pontosan, hogy a B3 kiváltja-e a 23 milliárd forintot érő jelzálogot, vagy egy újabbat alapít.

Mindenesetre a kemping becsült értéke mindössze 1,2 milliárd forint lehet, ami nem indokolná ekkora jelzálogok bejegyzését.

Mindez azért is érdekes, mert a B3 Takarék igazgatósági tagja – egyben a TakarékBank elnök-vezérigazgatója –, Vida József korábban a HVG-nek adott interjújában azt mondta: „Szó sincs róla, hogy Mészáros Lőrincet temérdek pénzzel hiteleznénk, hiszen az integráció együttes nagyhitelkorlátja alapján hatvanmilliárd forint hitelt is adhatnánk neki, a mostani összeg harmincszorosát. Amúgy égető szükségünk lenne olyan ügyfelekre, akiket ennél jelentősebb összegekkel tudnánk hitelezni. A takarékszövetkezeteknek ugyanis az az egyik legnagyobb gondjuk, hogy 600–700 milliárd forintnyi kihelyezhető forrásuk van.” Úgy tűnik, hogy a Vida-féle szövetkezet azért nem fukarkodik a hitellel, ha a felcsúti vállalkozóról van szó: Mészáros cége épp a B3 Takaréktól vett fel 890 millió forint hitelt, hogy megvehessék Gyárfás Tamástól a Nap TV székházát. Korábban pedig felesége, Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla 1,24 milliárd forint hitelt vett fel a B3 Takaréktól. A szövetkezet ezért jelzáloggal terhelt 13 darab, különböző helyrajzi számú földterületet Etyek és Mány települések külterületén. Ugyanakkor a takarék nemrég nyitott üzletet a Mészáros tulajdonában lévő Talentis Group herceghalmi irodaházában.

Mint korábban hírt adtunk róla, a balatoni kempingek úgy kerültek piacra, hogy az utóbbi években sorra indultak felszámolások a kempingeket tulajdonló cégek ellen, miután az ebben a bizniszben egyeduralkodó SCD Holding összeomlott. Az SCD korábbi tulajdonosa egyébként Jászai Gellért volt, aki most a Mészáros résztulajdonában álló Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója. A balatonakali kemping tulajdoni lapján feltüntetett 76 millió eurós hitelt 2008-ban még a Raiffesen és a CIB Bank kettőse adta. E két pénzintézetet később, 2016 végén kiváltotta az MKB Bank, a fizetésre kötelezett pedig a Jászai-féle luxemburgi bejegyzésű SCD Quinlan s.a.r.l. maradt.

A balatonakali kempinggel, úgy tűnik, nagyon jó üzletet csinálhattak Mészárosék, mivel a 817 milliós irányárhoz képest csupán 300 millióért fogadták el a felcsúti polgármester köréhez köthető Zion Europe Kft. ajánlatát. Ez utóbbi ügyvezetője Linczényi Aladin Ádám, ő jelenleg a Konzum Nyrt. egyik igazgatósági tagja. A balatonakali kempinget korábban tulajdonló Strand-Holiday Kft.-t 2016 tavaszán dobták először piacra, akkor az irányár még csak 370 millió forint volt. Érkezett is egy ajánlat 333 333 333 forinttal, amit még kevésnek tartott a felszámoló CMB Holding Kft., vissza is utasították. Idén változott a kiírás: a korábban 370 milliót érő terület irányárát 800 millióra emelték. Erre hiába érkezett januárban egy pont 370 milliós ajánlat, az is kevés volt már. Ezt vásárolta most meg Mészárosék köre potom 300 millió forintért, vagyis bőven az irányösszeg vagy bármelyik korábbi ajánlat alatti áron.

Mészárosék egyébként még tavasszal ugrottak bele a balatoni kempingbizniszbe is, amikor a Konzum Zrt. megvette a Balatontouristot, amely óriási területen tizenkét kempinget üzemeltet a tó körül. Nagyon jónak mondható az időzítés is: a kormány december végi határozatában ötmilliárd forintot adott a balatoni kempingek fejlesztésére.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.19.