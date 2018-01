Milliárdos taotámogatás a Bánkihoz köthető cégeknek

Több mint 1,1 milliárd forint taotámogatáshoz (a cégek társaságiadó-kedvezményként jóváírt, sportcélú dotációja) jutott a Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselőhöz több szálon köthető két cég – írta a G7 és az Index.

A két hírportál szerint a vállalkozások azután kaphattak hozzájárulást, hogy Bánki Erik javaslatára 2017 nyarán a röplabda is bekerült az olyan taotámogatásban részesíthető sportágak közé, mint a futball.

Bánki Erik felesége, Bánki Ágnes akkor és jelenleg is a támogatásokat elosztó Magyar Röplabdaszövetség strand- és szabadidősröplabda-bizottságának az elnöke. A tulajdonában lévő Mohácsi Sport Klub Nonprofit Kft. a közelmúltban csaknem 115 millió forint sportfejlesztési hozzájárulásban részesült. Az egyesületi tevékenységgel és sportlétesítmény-működtetéssel is foglalkozó Beach Sport Kft. pedig ily módon egymilliárd forintot kapott. A cég Kamondi Mónika ügyvédi irodájába van bejegyezve Pécsett, ez a Bánki család három másik cégének is a székhelye. A Mohácsi Sport Klub kézbesítési címe szintén megegyezik az ügyvéd irodájának e-mail-címével.

A röplabdaszövetségnél elmondták, a Beach Sport Kft. által kapott, támogatás nagy részét egy fedett strandröplabdaközpontra fordítanák.

