Mindenhol egy jelölt: összefogást sürgetnek a devizahitelesekért

Egyeztetésre hívja az ellenzéki pártokat a Nem adom a házamat devizahiteles érdekvédelmi szervezet március 8-án Délegyházára. A Sárgapólósok néven is ismert szervezet elnöke, Póka László a Magyar Nemzetnek elmondta: miután bebizonyosodott, hogy a devizahitelesek problémájának megoldását hiába várják a Fidesztől, az ellenzéki pártok összefogását szeretnék elérni. – Éppen ezért a találkozón nem a devizahitelesek kártalanítása lesz a fő téma, hanem az ellenzéki egység megteremtése, hiszen utána nyílik lehetőség az adósok gondjainak megoldására is. Csak azt akarjuk elérni, hogy az egyéni választókerületekben a fideszes jelölttel szemben egyetlen ellenzéki jelölt induljon a választáson. Több jelölt esetén ugyanis esély sincs a kormányváltásra – fejtegette Póka László. Véleménye szerint a kívánatos együttműködés legnagyobb kerékkötői a Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP és a Jobbik, vagyis azok a pártok, amelyek egyelőre nem mutatnak sok hajlandóságot a többivel való együttműködésre.

Kérdésünkre elmondta azt is, a választókerület érintett pártjai, vagyis a DK, az Együtt, a Jobbik, az LMP, a Momentum Mozgalom és az MSZP helyi képviselői a felkérést továbbították a pártok vezetőségének, azaz van remény arra, hogy valóban létrejöjjön az egyeztetés. – Azért is fontos, hogy a pártok megállapodjanak az egyetlen ellenzéki jelölt személyében, mert csak így lehet helyreállítani az ország normális működését. Elsöprő ellenzéki többséggel gond nélkül meg lehet szabadulni a diktatúrától, az oligarcháktól, a megosztottságtól és a szegénységtől – fejtegette az elnök. – Kevesen hisznek benne, de amint a hódmezővásárhelyi polgármester-választás igazolja, egyetlen ellenzéki jelölt esetén elérhető akár a kétharmados ellenzéki többség is. Ilyen arányú ellenzéki győzelem esetén a kétharmados törvények újraalkotásával gond nélkül le lehetne bontani a Fidesz által az elmúlt nyolc évben kiépített, hatalmukat körülbástyázó intézményrendszert, új és arányos választási rendszert lehetne kialakítani – tette hozzá.

Póka László arról is beszélt, ha sikerül a választókerületek döntő többségében egyetlen ellenzéki jelölt személyében megegyezni, úgy a milliós devizahiteles tömegnek is érdemes volna rájuk szavaznia. Ellenkező esetben viszont azt javasolja a devizahiteleseknek, hogy bojkottálják a választást, mert akkor úgyis a Fidesz győz, és a magas választási részvétel erősen legitimálná a jelenlegi kormánypárt új hatalmát.

Az elnök azért is bírálta az ellenzéki pártokat, mert többségüknek nincs részletes programjuk a devizahitelesek problémájának megoldására. Egyedül a Jobbiknál látható valamiféle elképzelés: ilyen például a kilakoltatások időbeni kiterjesztése. Úgy látja ugyanakkor, hogy a végrehajtások leállításáról, a kártalanításról legfeljebb kampányszinten esik szó, és a többi ellenzéki pártnál még programszinten sem kerül elő a devizahitelgondok megoldása.

