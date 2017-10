Mindössze hat négyzetméteres ingatlan is hamar elkel a piacon

Hat négyzetméter, hozzá egy öt négyzetméteres galéria; 7,9 millió forintért árulnak egy ekkora, teljeskörűen felújított ingatlant Budapest VII. kerületében, közel a Keleti pályaudvarhoz. Az utcáról nyíló egykori földszinti raktárépületben a kivitelező képviselője „vezet körbe”. A bejárati ajtó az apró konyhába nyílik: ruhaakasztó, polcos szekrény, asztal székekkel. Jutott hely mosdókagylónak, kétfejes főzőlapnak, kis hűtőnek és egy négy kilogramm kapacitású mosógépnek is. A helyiség végében kapott helyet ajtóval elválasztva a fürdőszoba. A csempe alatt padlófűtés, de egy kis, áramról működtethető kályhából is jöhet a meleg; a gáz nincs bekötve. Fából készült létra és lépcső közti átmeneti szerkezet vezet a galériára, ahol egy 120-szor 200 centiméteres ágynak, egy ruhásszekrénynek és egy tévének jutott hely.

– Akár egy párnak is ideális élettér a lakás, persze azért ehhez nagyon kell szeretniük egymást – mondja a kivitelező, a Silver House Kft. képviselője. Horváth Gábor szerint ez a jövő, az emberek az egyre kisebb lakásokat keresik. A legtöbben kiadásra, befektetésnek szánják, ezért veszik meg. – A szuperkicsi lakások jelensége arra vezethető vissza, hogy a kereslet az olcsóbb ingatlanok felé tolódott el. Hiába emelkedtek az elmúlt évtizedben másfélszeresükre az árak, az embereknek nem lett annyival több pénzük. Hiába magas a négyzetméterár, nagy rájuk a kereslet – mondta lapunknak Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette, Budapesten 15 millió forint alatt már nem nagyon lehet kapni olyan ingatlant, amelyet egy fiatal pár első lakásként megvenne. Mint mondta, elképzelhető, hogy emiatt egyre többen költöznek majd ilyen, egészen apró, akár hat négyzetméteres lakásokba is. Az embereknek továbbra sem lesz több pénzük, így két lehetőség marad. Vagy bővítik a büdzsét, és több hitelt vesznek fel, vagy olcsó lakást keresnek. Ezek a kis ingatlanok leginkább a belvárosban találhatók, ahol nagyobb alapterületű polgári lakásokat alakítottak át több apróvá. Előfordul, hogy egy társasház közös helyiségeit építik ki lakhatóvá, aztán lakásnak minősítik.

Rövid időre nehezen adhatók ki ezek az egészen apró lakások, mert kényelmesebb helyeket keresnek a külföldi turisták, még ha olcsóbb is a pici tér – véli a szakértő. Hosszú távra azonban egy ilyen lakást havi 70-80-90 ezer forintért is ki lehet adni, miközben az átlagos bérleti díj Budapesten havonta 140 ezer forint. Ha valaki az átlagosnál 50 százalékkal olcsóbban tud lakni, az könnyen köt kompromisszumot. A bérlők általában egy évben gondolkodnak, így könnyebb nekik kiadni, az árérzékeny érdeklődők számára csábító egy ilyen lehetőség. Hangsúlyozta, a galériát sok hirdető adja hozzá a négyzetméterek számához, de hivatalosan nem számít bele. Ilyen kis lakásoknál egyetlen négyzetméter akár 10 százalékkal is megemelheti az alapterületet, ezért érdemes erre figyelni, amikor valaki lakást keres.

