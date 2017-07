MNB-alapítvány: havi több százezres apanázs a fideszes szóvivőnek

Több százezer forint ösztöndíjat kaphat az egyik Pallas Athéné alapítványon keresztül Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója és felesége, Hidvéghiné Pulay Brigitta – értesült lapunk. Úgy tudjuk, sikeresen pályáztak az egyik közpénzből fenntartott jegybanki alapítvány ösztöndíjprogramjában. Hidvéghi így fideszes szóvivősége mellett két éve havi 300 ezer forintos ösztöndíjra jogosult, bár nem tudjuk, ezt az összeget felveszi-e. A Fidesz kommunikációs igazgatója – aki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetőjének, Matolcsy Györgynek az elnöki tanácsadója is volt – a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Földtudományok Doktori Iskolája hallgatójaként részesül a bőséges havi apanázsban. A kommunikációs igazgató jogász végzettségű felesége szintén a PTE Földtudományok Doktori Iskolájának tanulója. A program egyik ösztöndíjasától úgy tudjuk, ezért a szerinte nem túl megerőltető képzésért nem azokat a szokásos feladatokat kell ellátni, mint egy átlagos doktoranduszhallgatónak.

Forrásunk úgy jellemezte a dolgot, hogy „kamuelőadásokat kell tartani, lényegében nem kell tanítani sem”.

A Pallas Athéné alapítványok korábban soha nem adták ki az alapítványi ösztöndíjban részesülő személyek listáját, a közérdekű adatigénylések ellenére sem. Pedig nem lenne ez érdektelen, az ösztöndíjprogramban kiválasztott hallgatók ugyanis 3 évig (jobban mondva évente tíz hónapon át), amíg a doktori iskola hallgatói, havonta nettó 300 ezer forintos ösztöndíjban részesülnek. Ez egyébként egy professzori fizetéssel egyezik, ami bérfeszültséget is okozott a pécsi egyetemen, amint arról Mellár Tamás, a PTE KTK egyetemi tanára is beszélt lapunknak korábban.

A Magyar Nemzet most megtudta, hogy több, a Pallas Athéné alapítványok által támogatott hallgató június végén részt vett egy, az erdélyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által rendezett konferencián. A kolozsvári egyetemen tartott Geopolitikai folyamatok és lehetséges hatásaik című konferencián Hidvéghi Balázs a közép-európai geopolitikai folyamatok témáról értekezett, míg jogi végzettségű felesége a következő rejtélyes címmel tartott előadást: A hiányzó 18. fenntartható fejlesztési cél. A Magyar Nemzeti Bank alapítványai által támogatott földtudományi képzést egyébként a kormányzó párt kommunikációs szóvivője és felesége 2015-ben kezdte el a Doktori.hu-n megtalálható adatlapjuk szerint, a befejezés pedig 2018 második felében esedékes.

Úgy tudjuk, hogy a kolozsvári egyetemen megtartott konferencián szinte csak a jegybanki alapítványok által támogatott hallgatók vettek részt, ráadásul nagy részük vagy a jegybank által fenntartott valamelyik alapítványnál dolgozik, vagy magánál a nemzeti banknál. Az előadók között találtunk olyan személyt is, aki jegybanki osztályvezetőként vesz részt a ösztöndíjas programban. Egy másik személy pedig szintén a nemzeti bank egyik osztályán dolgozik menedzserként.

Korábban az is kiderült, hogy a jegybankelnök, Matolcsy György barátnője, Vajda Zita is a jegybanki alapítványoknál dolgozott, és egy időben nem kevesebb mint négy helyről vett fel fizetést. A Pallas Athéné alapítványok, illetve a jegybank körül egyébként sok a személyes összefonódás és furcsaság: nemcsak a jegybankelnök jelenlegi barátnője dolgozott ilyen alapítványnál, hanem Polt Péter legfőbb ügyész lánya is állást kapott az MNB-nél. A dolog további pikantériája, hogy a legfőbb ügyész felesége, Polt-Palásthy Marianna az MNB személyügyekért felelős ügyvezető igazgatója, és több alapítványban vezetőségi tag.

Az alapítványok korábban 266 milliárd forintnyi vagyont kaptak a jegybanktól, miáltal szerintük és a kormány szerint a közpénz „elveszítette közpénz jellegét”. Törvénybe is akarták foglalni, hogy soha ne lehessen kikérni az adatokat arról, az alapítványok mire költik a pénzt, de az Alkotmánybíróság végül elkaszálta a tervet. Az alapítványoknak számos érdekes húzásuk volt a több tíz milliárd forintra rúgó ingatlanvásárlások mellett: így például Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás cégétől öt alapítvány is megrendelte ugyanazt a kiadványt, egyenként havi 750 ezer forintért.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.10.