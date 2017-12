Most érdemes igazán kedvezőbbre cserélni a lakáshitelt

Éveken keresztül hiába várták az ügyfelek a bankok közötti versenyt – noha ezt ösztönözte különböző eszközökkel a jegybank is –, nem nagyon látszott, hogy olcsóbbnál olcsóbb kölcsönökkel bombáznák ügyfeleiket a hitelintézetek. Mostanra azonban mindez már a múlté, sőt az sem elképzelhetetlen, hogy az alacsonyabb törlesztőrészletre áhítozó ügyfél az idén nyáron fölvett hitelt is olcsóbbra tudja cserélni. Mindez annak köszönhető, hogy a már hosszabb ideje egy százalék alatti jegybanki alapkamathoz igazodva, illetve a nagy hitelkeresletet látva a bankok intenzív kamatversenybe kezdtek. Persze mindehhez hozzájárult az otthonteremtési támogatás népszerűsége is, hiszen a támogatás mellé az ügyfelek rendszerint hitelt is igényelnek.

A Bankmonitor elemzése rámutat, az elmúlt szűk két évben jelentős mértékben estek a lakáshitelek kamatai: amíg a bankok tavaly januárban még 5,7 százalékos kamattal ajánlottak öt évre rögzített kamatozású hitelt, most ugyanakkora fizetési kötelezettséggel tíz évre vagy akár ennél hosszabb időre, a teljes futamidőre is rögzíthető a törlesztőrészlet. Ha ugyanis most igényli valaki a kölcsönt, akkor mindössze 3,6 százalékos kamatot kell fizetnie utána, vagyis a 2016. januári mértéknek még a kétharmadát sem éri el a jelenlegi kamatszint.

A Bankmonitor példája arra is rámutat, hogy az akár néhány hónappal ezelőtt fölvett lakáshitelt is lehetséges és érdemes újra cserélni, mert spórolhat az ügyfél a törlesztőrészleten. Egy húszéves futamidővel tavaly júniusban, öt évig fix kamatozással fölvett tízmillió forintos hitelt ma már ki lehet váltani egy teljes húsz évre rögzített kamatozású kölcsönnel. Ennek jelentősége abban áll, hogy így két évtizedig biztosan nem változik a havi fizetési kötelezettség, még akkor sem, ha közben a kamatok az egekig emelkednek. Többéves távlatban pedig biztosan változik a jelenlegi kifejezetten alacsony hozamkörnyezet. Az pedig, aki a hosszú távú biztonság helyett azonnal szeretne alacsony törlesztőrészleteket fizetni, még akár a nyár végén felvett kölcsönt is olcsóbbra cserélheti, hiszen a jelenlegi 3,6 százalékos kamat alatta van az augusztusban mért 4,17 százaléknak.

Ahhoz persze, hogy kedvezőbb kamatozású kölcsönre cserélhesse az ügyfél a hitelét, néhány feltételnek meg kell felelni. Egyrészt a jelenlegi és minden korábbi hiteltörlesztésnek rendben kell zajlania, azaz nem szabad elmaradásba esni. Tudni kell azt is, hogy aki korábban valamilyen fizetési könnyítésben vett részt, nem élhet a csere lehetőségével. Megfelelő nagyságú és rendszeres havi jövedelmet kell igazolni, a törlesztőrészlet ugyanis nem lehet nagyobb, mint a havi jövedelem fele, 400 ezer forint havibér felett a hatvan százaléka. A váltáshoz igazolni kell, hogy legkevesebb három hónapja állásban van az ügyfél. A bank által elfogadhatónak tekintett ingatlanfedezetet is biztosítani kell. Az ismertetett hitelkiváltási lehetőségek minden bizonnyal tovább erősítik a piacot, de nem csak a hitelcsere mutat ebbe az irányba. A K&H Bank friss felmérése szerint a következő három évben a lakásvásárlást tervező 19–29 évesek csaknem nyolcvan százaléka hitelfelvétellel tervezi lakhatási gondja megoldását. Nem tartanak azonban attól, hogy túlzott adósságba verik magukat a családok, így fenntartható pályán marad továbbra is a lakáshitelpiac növekedése.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.23.