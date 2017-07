Moszkva miatt törhet ki a gázháború az EU és Amerika közt

Az Oroszország elleni szankciók eldurvulására készülnek Brüsszelben – írja a Financial Times című gazdasági lap. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke sürgette, hogy az EU-nak legyenek válaszlépései arra az esetre, ha európai energiacégeket vagy más vállalkozásokat is érintenének a tervezett szankciók. A lap által megismert emlékeztető szerint Juncker azt mondta: készen állnak rá, hogy napokon belül lépjenek, ha az amerikai kongresszus az EU aggályainak figyelembevétele nélkül lépne.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Washingtonban a hétvégén megállapodtak a pártok annak a törvénynek a végleges változatáról, amely újabb szankciókat vezetne be Moszkva, Teherán és Phenjan ellen. A valódi célpont persze Oroszország, hiszen az amerikai választások állítólagos orosz befolyásolása miatt hatalmas botrány van éppen az Egyesült Államokban, és a törvényhozók minél keményebb szankciókat akarnak.

A képviselőház várhatóan kedden szavaz, és valószínűleg el is fogadja a törvényt, amely büntetőintézkedéssel fenyegeti azokat a harmadik országbeli cégeket is, amelyek közös projekteken dolgoznak a megbüntetett államokkal – ez konkrétan az Északi Áramlat 2 tenger alatti gázvezetéket érintheti, amelyben a legnagyobb európai energiacégek is érdekeltek.

A Németország által támogatott Északi Áramlat 2, és a Déli Áramlat magyar támogatással nemrég újra felmelegített terve azt a célt szolgálná, hogy Oroszország közvetlenül, például Ukrajna vagy Fehéroroszország kikapcsolásával tudjon gázt szállítani Európába. Az Északi Áramlatot leginkább Lengyelország elleni, amely amerikai támogatással inkább a cseppfolyósított földgáz (LNG) importját fejleszti. A varsói kormány szerint ugyanis az újabb orosz gázvezetékek csak az orosz függést erősítik.