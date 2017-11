Mozgások Orbán Viktorék családi társaságainál

Orbán Győző lett a tulajdonosa a Nehéz Kő Kft.-nek – derítette ki a G7.hu.

A logisztikai vállalat eddig is a miniszterelnök családjának érdekeltségébe tartozott, de október végéig nem a kormányfő édesapja, hanem testvére, Orbán Áron volt az egyetlen tag. Illetve a társügyvezető is, ám három hete ezt a pozíciót sem tölti be.

Ez az a cég, amely az Orbán család bányáiból származó anyagokat szállítja. A mostani váltás azért lehet érdekes, mert bár a családon belüli tulajdonviszonyok korábban is változtak időnként, az egyetlen biztos pont Orbán Áron személye volt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.22.