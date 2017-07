Munkanélküliséget hoznak az önvezető autók, nem kér belőlük India

Minden létező járműgyártó, autóipari kutatócég és technológiai vállalat az önvezetés lehetőségeit kutatja, autonóm járművet épít és tesztel, ám a nagyvárosaiban jelentős közlekedési káoszokat produkáló India nem kér a fejlődésből. És elég alapos oka van rá. A keddi bejelentés szerint a szubkontinens nem tudna megküzdeni azzal, ha az amúgy is rengeteg munkanélkülihez több millió sofőr is csatlakozna.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2017-re vonatkozó előrejelzései szerint az országban nő a munkanélküliek száma, és bár a munkanélküliségi ráta viszonylag alacsony (3,4 százalék), ez mégis 17,8 millió embert jelent. Az ILO kimutatása szerint ez a szám jövőre sem fog drasztikusan csökkenni, sőt stagnálás várható.

Nitin Gadkari közlekedési miniszter szerint az ország ilyen helyzetben nem vállalhatja a felelősséget azért, hogy az önvezetést lehetővé tévő jogszabályi környezet kialakításával a munkahellyel rendelkezők számát még csökkentse is. Az ország tehát nem engedi be útjaira az önvezető autókat, és az egyre általánosabb európai és amerikai gyakorlattal szemben nem is ad adókedvezményt az ilyen járművek elterjedése érdekében.

Ugyanakkor India sem akar nagyon lemaradni a globális autóipari trendről. A Tata informatikai, elektronikai óriás valamint autógyár az év elején jelentette be, hogy Bengaluruban, a cég központjában fogja tesztelni első sofőr nélküli közúti járművét. A kormány döntése ugyanakkor nem érvágás a cégnek, hiszen bevallottan külföldi beszállítók részére fejleszti a technológiát.