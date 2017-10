Nagyot kaszálhat az Erzsébet-utalványokat forgalmazó cég

Orbán Viktor miniszterelnök napokban tett bejelentése szerint a kormány idén is ad tízezer forint értékű Erzsébet-utalványt a nyugdíjasoknak, s a választás előtti osztogatással nemcsak ők, hanem az utalványt forgalmazó cég is jól jár. A Magyar Nemzet számításai szerint ugyanis a szelvényeket kibocsátó Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. akár 2,1 milliárd forintos extra bevételre is számíthat a kormány karácsonyi ajándékának köszönhetően.

Ez az összeg alapjában véve két tételből jön össze. A zrt. az utalványok eladásakor 2 százalékos szolgáltatási díjat számol fel, azaz amikor az állam megveszi a 2,7 millió nyugdíjasnak járó, összesen 27 milliárd forintba kerülő utalványokat, további 540 millió forint szolgáltatási díjat is fizetnie kell. Még nagyobb bevétele keletkezhet az utalványforgalmazónak, amikor az elfogadóhelyek visszaviszik a szelvényeket, hogy valódi pénzre váltsák őket. Ekkor – a július óta érvényben lévő szerződési feltételek szerint – 6 százalékos beváltási díjat könyvel el, ami összesen 1,62 milliárd forintot jelent.

Lapunk több alkalommal is foglalkozott már az utalványforgalmazó cég pénzügyeivel, ugyanis titokban tartják, pontosan mire költik a bevételeiket. Ezt firtató közérdekűadat-igényléseinket rendre elutasítják, pedig a cég az állami és szakszervezeti tulajdonban lévő Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány birtokában van. A kormány ráadásul arra hivatkozva szorította ki az utalványpiac külföldi szereplőit, hogy az étkezési jegyekből származó bevétel Magyarországon maradjon, és a rászorulók üdültetésére fordítsák. Lapunk ugyanakkor korábban már beszámolt arról, hogy rejtély, pontosan mire folynak el az Erzsébet-utalványok értékesítéséből származó milliárdok. Az alapítvány beszámolója alapján ugyanis kevesebb pénz érkezik leányvállalataitól a felnőttek szociális üdültetésének szervezéséért felelős üdülési alapítványhoz, mint a szelvények értékesítéséből származó bevétel.

Lázár János kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón egyébként azt is elmondta, hogy a nyugdíjasok – a várhatóan 2,4 százalékos idei infláció miatt – nyugdíjkorrekciót kapnak novemberben, és „a gazdaság sikeressége miatt” nyugdíjprémiumot is. A kettő várható átlagos összege 20 ezer és 23 ezer forint között lesz, költségvetési kiadása pedig mintegy 60 milliárd forint. Az Erzsébet-utalványokkal együtt tehát átlagosan 33 ezer forintot kapnak majd a nyugdíjasok, a juttatások teljes költsége pedig 89 milliárd forint is lehet. Ebben ugyanakkor még nincs benne a kézbesítési költség, Lázár János közlése szerint ugyanis idén – a tavalyi tervekkel ellentétben – nem próbálják rásózni ezt a feladatot a kormányhivatalok dolgozóira, hanem a posta viszi majd ki az utalványokat. Tavalyi számításaink alapján ráadásul további 170-180 millió forintos kiadás keletkezhet, ha Orbán Viktor levelet is küld a nyugdíjasoknak az utalványokkal.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.21.