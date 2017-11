Nálunk most fut föl a fekete péntek

Ma kezdődnek a karácsonyi vásárlási láz fölfűtésére kitalált fekete pénteki akciók, ami Magyarországon már öt éve hódít, elsősorban az e-kereskedelemben. A költekezési kedv fokozását szolgálják az előrejelzések is; ezek kivétel nélkül arról szólnak, hogy az idei magyar black friday nagyobb lesz, mint bármikor. Csak ezen a napon az e-kereskedők mintegy 1,1 millió rendelést és 25-30 milliárd forintos forgalmat várnak. Sok kereskedőnél a kedvezményes időszak nem korlátozódik egyetlen napra, hanem a hétvégén, sőt akár egy héten keresztül is tart az akciózás. A vásárlók száma a tavalyihoz képest 50 százalékkal is nőhet, vagyis a korábbi 2,1 millió után idén elérheti a 3,3 milliót. Kicsit előrébb tekintve, a kiskereskedelem amúgy is jó hónap előtt áll: Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a decemberi forgalom 3-4 százalékkal haladhatja meg az egy évvel ezelőtti ezermilliárd forintot.

A fekete péntek magyarországi elterjedése szempontjából az előző év jelentette az áttörést; akkor derült ki igazán, hogy a koncentrált akciózás még úgy is vonzza a vásárlókat, hogy az átverések kockázata nő. Idén is számítani kell olyan trükkökre, hogy bizonyos cikkek árát korábban kifejezetten fölviszik az online boltok, majd engednek belőle valamennyit. De akadnak olyan csaló internetes áruházak, ahol nem biztonságos a fizetés, vagy silány minőségű terméket szállítanak. Ezért érdemes ellenőrizni az adott weboldal megbízhatóságát. Eközben az Egyesült Államokban már veszített népszerűségéből a fekete péntek: egy felmérés szerint az amerikai vásárlók mintegy harmada tervezi ünnepi vásárlásait erre a napra, ami 24, illetve 15 százalékos csökkenést jelent 2015-höz vagy 2016-hoz képest.

Magyarország piacvezető webáruházánál, az Emag.hu-nál is ma kezdődik a black friday. Eredetileg román tulajdonban volt a cég, de 2015-ben a dél-afrikai Naspers csoport megvásárolja az Emagot üzemeltető Dante International részvényeinek a 70 százalékát, a román alapítók kisebbségi tulajdonosok maradtak. Az idei esztendő újabb változást hozott a vállalat életében, miután egyesült a Fashion Days webáruházzal. Robert Breza cégvezető lapunknak elmondta, hogy a pénteken induló hét végi leárazások adják a vállalkozás éves forgalmának negyedét, ezért is egyre fontosabb időszak az online kereskedések életében a novemberi fekete péntek. A vállalkozás a bolgár és a román piacon is vezető szerepet tölt be, de az eltérő fogyasztási szokások miatt más-más árucsoportokat akcióznak. – Magyarországon például a vásárlók ódzkodnak a ruhaneműk márkajelzéseitől, miközben Romániában éppen azokat a ruhákat keresik, amiken ott virítanak a nagy divatcégek márkajelzései – mondta Breza. A cégvezető azt is közölte, hogy a tavalyi 450 ezer után idén már több mint 600 ezer termékkel készülnek a black friday napjára.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.24.