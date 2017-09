Napokig is elhúzódhat a Tesco-sztrájk

Pénteken közlik hivatalosan a munkaadóval a Tescónál működő sztrájkbizottságok, mikor várható az első, határozatlan idejű munkabeszüntetés az áruházlánc egységeiben. Nem kizárt, hogy egyes üzletekben, illetve munkakörökben több napig is elhúzódik a törvényes tiltakozás – írja a Magyar Idők. Az előírások szerint a munka beszüntetését az adott napon előzetesen minden résztvevőnek jeleznie kell a főnökeinek.

A lap úgy tudja, ezúttal vezetői körökben karcsúsít a multinacio­nális vállalat: az alacsony bérek és a létszámhiány miatt sztrájkkészültségben lévő teljes dolgozói állományból a napokban menedzseri szintekről, az irodisták és az áruházvezetők közül a már folyamatban lévő racionalizálások következtében válnak meg teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársaktól, amivel további bérköltségeket spórol meg a cég.

Információik szerint egyébként kivárja a sztrájk­akciót az áruházlánc, és annak eredményessége tükrében tesz újabb ajánlatot a szakszervezetek követeléseire. Iparági forrásaik szerint ugyanis a magyar Tesco vezetői tartanak a mostani munkavállalói összefogástól, a követelt béremelésre azonban egyelőre nem találnak forrást.

Hétfőn mi is beszámoltunk arról, hogy megegyeztek a Tesco-dolgozók sztrájkjának várható időpontjáról a társaságnál működő munkavállalói érdekképviseletek, de a dátumot még nem árulták el. Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke lapunk kérdésére közölte, országos sztrájkra készülnek.

Elmondta, hogy a KDFSZ 25 százalékos béremelést követel, ami 14 milliárd forintnyi ráfordítást jelentene a cégnek. A szakszervezet célja, hogy az áruházláncnál a legalacsonyabb béren foglalkoztatott munkavállaló fizetése is közelítse meg a bruttó 200 ezer forintot. Azt is elvárják, hogy a munkavállalói létszámot 15 százalékkal emelje a cég. A szakszervezet követeli továbbá, hogy a külső munkaerő – az alvállalkozók által foglalkoztatottak – létszáma a teljes munkavállalói körhöz viszonyítva ne haladhassa meg a 15 százalékot. A szakszervezet szükségesnek tartja azt is, hogy a vállalat a költségvetéséből a munkaeszközökre fordítható összeget a jelenlegi 13 százalékról emelje 30 százalékra.