Nem akarják Lázár Jánosék, hogy megnézze a felcsúti kisvasutat az uniós bizottság

Az uniós források elköltését vizsgálja az Európai Parlamentnek a hónap végén Magyarországra látogató költségvetési ellenőrző bizottsága. Megnézik a felcsúti kisvasutat is – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Ujhelyi István. Az MSZP-s EP-képviselő úgy értesült: Deutsch Tamás fideszes képviselő hétfőn megpróbálta elérni, hogy a bizottsági küldöttség csak a választások után kutakodjon. Véleménye szerint ez „több mint önleleplező”.

A 24.hu pedig azt írja, több, uniós pénzből megvalósult magyar projekt is előkerült az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának (CONT) szeptember 4-i ülésén. Céljuk, hogy megnézzék, jól költötték-e el például a 4-es metróra és a felcsúti kisvasútra a brüsszeli pénzeket. És – bár ülésen diszkréten úgy fogalmaztak, hogy a programban egy „Budapest-közeli vasúti beruházás” megtekintése szerepel – a CONT elnöke, Inge Gräßle előszedett egy levelet, amelyet a Miniszterelnökség vezetője, Lázár János írt a költségvetési bizottságnak. Egy részletet is felolvasott, ebben Lázár azt írta, „különösen felháborítónak tartom, és kategorikusan el is utasítom, hogy a több ezer társfinanszírozásból történetesen azt a projektet vizsgálják, amelyet a magyar miniszterelnök szülőfalujában valósítottak meg.” Lázár levele szerint kisvasutat a közelmúltban a magyar ellenzéki pártok miatt számos bírálat érte. Kiemelte, hogy azokban a projektekben, amelyek ellenzéki politikusok által vezetett településeken valósultak meg, nem indult vizsgálat.

A portál szerint Gräßle kategorikusan elutasította azt a feltételezést, hogy politikai indíttatású lenne a vizsgálat, bevallása szerint sem ő, sem a titkárság nem foglalkozik olyan behatóan a magyar politikával, hogy ilyen részleteket tudjon. Ők olyan projekteket vizsgálnak meg, ahol láthatóan probléma van. „Nem hagyjuk, hogy magyar kormány döntse el, hogy mit nézzünk meg” – szögezte le.

A bizottság ülésén Deutsch Tamás is részt vett. Azt mondta, sem szakmai, sem közéleti, sem politikai szempontból nem kifogástalan az út előkészítése. A fideszes EP-képviselő három pontba foglalta össze, hogy szerinte – és a kormány szerint – hogyan támadja Brüsszel Budapestet.

Úgy véli, „politikailag furcsa”, hogy 2004 és 2010 között, az MSZP-kormányok idején a CONT egy alkalommal sem látogatott Magyarországra, hogy ellenőrizze az uniós projekteket. Ezzel szemben 2010 óta, „amióta polgári kormány van”, ez lesz a második látogatás.

Szerinte – miközben az EU az egyes vizsgálatok lefolytatásakor más országokban figyelembe veszik az aktuális belpolitikai folyamatokat, például Nagy-Britanniában a brexitet, Németországban az ősszel esedékes választásokat – Magyarország esetében nem számít, hogy hat hónap múlva választások lesznek, és a vizsgálat befolyásolhatja a politikai hangulatot.

És őt nem győzték meg arról, hogy politikailag elfogulatlan lenne a látogatás. Deutsch szerint a kormány a levélben arra utalt, hogy „a sokezer kisprojekt egyike egy turisztikai célú beruházás, aminek az egyik állomása az a falu, ahol egyébként születésétől kisiskolás koráig a miniszterelnök élt. Ez a bűne ennek a szerencsétlen kis falunak.”

A vádaskodáson túl semmilyen megalapozott tény nincsen – jelentette ki Deutsch, és azt javasolta, hogy vagy alaposabban készítsék elő az utat, vagy a küldöttség csak a jövő júniusban jöjjön Magyarországra, és így nem vetül fel a választásba való beavatkozás gyanúja.

Gräßle a 24.hu szerint úgy reagált minderre: „a választás legalább 6 hónap múlva lesz. Fontosak vagyunk, de ennyire nem.” Hozzátette, hogy azért nem voltak 2004 és 2010 között Magyarországon, mert senki nem javasolta a bizottságnak. Ezen kívül más országokban, például Olaszországban vagy Görögországban 4-5 alkalommal voltak, tehát valakinek van joga panaszkodni a sűrű látogatások miatt, akkor ők azok. A CONT-elnök szerint a magyar kormány eljárása „lehetetlen” és a munkájukat nem az egyes országok belpolitikája vagy politikusai befolyásolják. „Nincsenek politikai szándékaink. (…) A munkánkat végezzük, csak az adófizetőknek tartozunk elszámolással” – szögezte le.