Nem állnak le a kötvénycégek, más országok programjait kezdték árulni

Nem hagyják cserben a gazdasági bevándorlókat az Orbán-kormány kedvenc offshore cégei. Miután a kabinet március 31-től felfüggesztette a magyar letelepedésikötvény-programot, a közvetítőcégek más országok papírjait kezdték el árulni. A Földvári Gábor által Cipruson alapított Innozone Holdings Ltd. például a bolgár kötvényprogramot ajánlja a bevándorlók figyelmébe. A cégnek saját honlapja nincs, egyedül a magyar letelepedésikötvény-programban is részt vevő Molnár ügyvédi iroda honlapján lehet olvasni magyar, angol és orosz nyelven arról, hogy az Innozone továbbra is segít az európai tartózkodási engedély elintézésében. Ebből arra lehet következtetni, hogy rengetegen maradtak le a magyar letelepedési programról, és, ha már az ügyfél „fókuszba került”, a cégek igyekeznek más lehetőségeket kiközvetíteni a külföldieknek.

A bolgár program egyébként sokkal előnyösebb az államnak, mint a magyar konstrukció volt, mivel a külföldinek 512 ezer euró értékben kell bolgár letelepedési kötvényt lejegyezni, szemben a hazai állampapír 300 ezer eurós árával. Vagyis 70 százalékkal több pénzhez jut a bolgár költségvetés. Abban is óriási különbség van, hogy nem adnak boldog-boldogtalannak letelepedési engedélyt. A programban csak a házastárs és a kiskorú gyermekek jogosultak arra, hogy családegyesítés során is letelepedési engedélyt kapjanak. A magyar konstrukció azonban sokkal liberálisabb volt, hiszen a nagykorú gyermek, sőt – egészen elképesztő módon – a nagyszülők is igényelhettek letelepedési engedélyt. A bolgár program esetében az állampapírt kézhez is kapja az ügyfél, miután általa, egy helyi bankban vezetett értékpapírszámlán személyes hozzáférése van. Hazánkban, mint ismert, a közvetítőcégek jegyezhették le a kötvényt, amelyek egy kivételével adóparadicsomnak minősülő helyszíneken vannak bejegyezve, és az ügyfél csak az offshore cég által kiadott „elismervényt” kapta kézhez.

Eközben egy másik, az egyedüli magyar bejegyzésű közvetítőcég, az Arton Capital Hungary Kft. legjelentősebb tulajdonosa kiszállt a vállalkozásból. Az Opten céginformációs rendszerben megjelent információk alapján az Arton Group GmbH ezt idén májusban lépte meg. Sőt, egy másik tag, Keremedchiev Milen Georgiev is otthagyta a céget. Az egyedüli tulajdonos a bolgár származású Balogh Radosztina maradt. Nem tudni, hogy a tulajdonosváltásnak van-e köze ahhoz, hogy az Arton Capital budapesti irodájába éppen egy hónappal korában, áprilisban betörtek, és közel félmilliárd forintnyi eurót vittek el. A Hír TV éppen a napokban számolt be arról, hogy a rendőrség egyetlen gyanúsítottat sem hallgatott ki a betörés ügyében, pedig – ahogy a 444.hu korábban megírta – soha nem látott rendőri erőt mozgósítottak a közel ezer tanú meghallgatásához, akik a mobiltelefonok cellainformációi alapján a környéken tartózkodtak a betörés feltételezett idején.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.02.