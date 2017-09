Nem bírják a tempót a csomagküldő cégek

A logisztikai és csomagkézbesítési szolgáltatások fejlettsége immár közvetlenül is hatással van az online kereskedelem bővülésére, hiszen a vásárlók számára az ingyenes kiszállítás a legfontosabb hívószó – derül ki a GfK internetes kereskedelmi trendeket vizsgáló kiadványából. Mint Dörnyei Otília, a GfK ügyfélkapcsolati igazgatója lapunknak elmondta, a tavaly év végi roham egyértelmű jelzés volt a szolgáltatóknak, hogy elengedhetetlen a kapacitásuk bővítése, máskülönben rendszeressé válhatnak a kisebb-nagyobb késések. Szavai szerint ugyanakkor mind nagyobb igény mutatkozik a gyors – és lehetőség szerint „ingyenes” – kézbesítésre is. – A díjmentes szállítás ígérete jó marketingfogásnak számít, de előfordulhat, hogy a kiszemelt termék máshol postaköltséggel együtt is olcsóbb, érdemes tehát körültekintően választani – fejtette ki a szakértő, megjegyezve: egy nemrég készült felmérésük szerint az online ügyfelek 72 százaléka még többet vásárolna, ha a szállítás ingyenes volna, míg a megkérdezettek 43–48 százalékát motiválják különböző kedvezmények vagy szezonális akciók.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A GfK adatai szerint egyébiránt, Csehországot leszámítva, a közép-európai régió jelentős lemaradásban van az online vásárlás terén, ami nem a szolgáltatások minőségének különbségére, hanem sokkal inkább az eltérő vásárlói szokásokra vezethető vissza. A kultúraváltás ugyanakkor visszafordíthatatlannak tűnik a régióban és így hazánkban is. A szakértő szavai szerint a kereskedelmi csatornákat és módokat tekintve egyre inkább egységes piacról beszélhetünk az Európai Unióban és globálisan is, különbség főleg a fogyasztás mértékében, valamint a vásárlók szokásaiban jelentkezik.

Dörnyei Otília kitért arra is, hogy az online kereskedelmet elsősorban a jegyeladás és a turisztikai, utazással kapcsolatos szolgáltatások – szállás- és repülőjegy-foglalás, biztosítás – is húzzák, ezt a könyveladás és a műszaki cikkek értékesítése követi.

Az online kereskedelem a csomagkézbesítők mellett a Budapesti Békéltető Testületnek is sok munkát ad: mint Kolyvek Antóniától, a szervezet szóvivőjétől megtudtuk, a legtöbb panasz a webáruházon keresztül vásárolt elektronikai cikk kapcsán érkezik. Ezekre a termékekre vonatkozóan a jogszabályok egyéves garanciát írnak elő, meghibásodás esetén pedig az üzletnek kell bizonyítania, hogy a probléma a nem rendeltetésszerű használatból adódik. Kitért arra is, sok esetben csak a meghibásodás után tűnik fel a vásárlónak, hogy a terméket külföldi webáruházból rendelték, s így a probléma megoldása hosszadalmasabb lehet. De nemcsak a garancia érvényesítése kapcsán vetődik fel fogyasztói panasz, hanem a terméket kézbesítő csomagküldő társaságokat illetően is. – Először a webáruházhoz kell fordulni, ha kicsomagolás után sérülést fedezünk fel a terméken, ám érdemes állításunkat fotókkal, esetleg tanúkkal is igazolni – fogalmazott Kolyvek Antónia, hozzátéve: a vitás esetek többségét a tárgyalóasztalnál sikerül rendezni. Ebben segít, hogy a bepanaszolt társaságnak kötelező részt vennie a békéltetésben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.26.