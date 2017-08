Nem enyhül a szemétdíjkáosz

Pontos számlákat, szemétszállítási csekkeket ugyan továbbra sem képes országszerte kibocsátani a nemzeti hulladékholdingként emlegetett NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., de a napokban már pályázatot írt ki, ahol behajtót keres a követelései beszedésére. A közpénzből finanszírozandó megrendelés értékét nem jelölte meg az állami cég, így nincs felső határ. A pályázók a hónap közepéig jelentkezhetnek a NHKV „közszolgáltatási díjhátralékok követeléskezelési feladatainak ellátására”, a megbízás 43 hónapra szól majd.

A helyzet már csak azért is pikáns, mert a szemétholding tavaly áprilisban beindítani tervezett országos számlázási rendszere még ma is működésképtelen. Igaz, arra már alkalmasnak bizonyult, hogy a segítségével az állami hulladékcég az elmúlt hónapokban fenyegető leveleket küldjön a számláikat idejében meg sem kapó, sőt, az azokat időben kiegyenlítő ügyfeleknek is.

Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke úgy véli: a követeléskezelő bevonása nem más, mint újabb fenyegetés az ügyfelek részére.

Pedig a családok nem a saját, hanem a hulladékvállalat hibájából nem tudták befizetni az esedékes szemétszállítási díjat. A holding ugyanis rendre hónapokat késik a csekkek kiküldésével, és számos alkalommal pontatlan számlákat állít ki. Arról nem is beszélve, hogy számtalan családhoz hamarabb érkezett meg a fizetési felszólítás, mint a befizetendő csekk.

Az elnök szerint húzni kellene végre egy határvonalat, és az Orbán-kormány hibájából kialakult szemétdíjkáoszt le kellene zárni. Az eddig az állami vállalat hibájából keletkezett kintlévőséget pedig annak kellene befizetnie, aki a mostani kezelhetetlen helyzetet előidézte, vagyis a Fidesz-kabinetnek. Gémesi György hozzátette: addig nem működik majd fenntartható módon az országos szemétszállítási rendszer, amíg a kukaürítési díjak nem tartalmazzák a szolgáltatás valamennyi valós költségét, beleértve a rekultivációs és az amortizációs kiadásokat is. Emellett a kormánynak szembe kellene néznie a ténnyel, hogy a szemétszállítási ágazat működését a hibás politikai döntések – köztük a rezsicsökkentés kierőszakolása és a szemétszállítás államosítása – tették tönkre, s ezeket ráadásul rosszul is hajtották végre. – Ennek jegyében pedig a kormánynak le kellene vonnia a tanulságot, és vissza kellene adnia az ágazat irányítását a szakembereknek – jelentette ki az önkormányzati vezető.

Amint arról beszámoltunk: a hulladékholding nem végez szemétszállítási feladatokat, azt a többnyire helyhatósági kézben lévő vállalkozások látják el. Az állami cég szerepe szerint csak beszedné, lefölözné és részben újraosztaná a szemétszállítási díjakat a szolgáltatóknak, hogy azok működőképesek maradjanak. Eddig azonban csak vitte a pénzt. A tavalyi megközelítőleg 20 milliárd forint után idén hozzávetőleg további 10 milliárd forintjába kerül majd az adófizetőknek az állami szemétszállítási rendszer fenntartása.

A kormány mostanáig több mint 700 millió forint közpénzt költött az NHKV országos számlázási rendszerére, ami nem működik megfelelően. Az NHKV a hulladékcsekkrendszer kialakítására tavaly szeptemberben kötött szerződést, amelynek keretében újabb jól fizető állami megbízáshoz jutottak Garancsi István, a sajtóban Orbán Viktor miniszterelnökhöz közel álló személyként emlegetett milliárdos üzletember Mobil Adat Kft.-ben lévő cégtársai. Az Antenna Hungária Zrt.-vel közösen a Garancsi üzletfelei, Hauser Gábor Miklós és Brasnyó Péter által jegyzett Euromacc Adatfeldolgozó és Szolgáltató Kft. nyerte meg a nemzeti hulladékcég csaknem 550 millió forint értékű megbízását az állami vállalat bizonylatkészítő rendszerének megalkotására. A munkák elvégzésének díját tavaly novemberben 603 millió forintra növelte az állami vállalat. Később a számlázáshoz kapcsolódóan kiírt egy 49, egy 24, egy 17,7 és egy 17 millió forintos pályázatot is. A több mint 700 millió forintos kiadáshoz adódik majd hozzá a most kiírt pályázaton nyertes behajtási cégnek kifizetendő, várhatóan borsos összeg.

