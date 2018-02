Nem tudni, mi van a Németh Szilárd alapítványának számlájára érkezett milliárdokkal

Tavaly május végén a Magyar Birkózószövetség elnöke több sajtótájékoztatón is arról számolt be, hogy rövidesen elkezdik építeni Csepelen a sportág első akadémiáját, amely a kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kozma István nevét viseli majd. A csarnok tervei és a szükséges engedélyek már akkor megvoltak Németh Szilárd állítása szerint, és abban reménykedett, hogy június–júliusban kiírhatják a közbeszerzési eljárást is. A terület használatáért 35 millió forint plusz áfát fizettek a csepeli önkormányzatnak, holott a kiszemelt ingatlan becsült értéke 134,3 millió forint – ezek szerint Csepel is hozzájárul 100 millióval az akadémiához. A teljes beruházás 4–4,5 milliárdba kerülhet, és az állam az első ütem költségét (2,4 milliárd forint) át is utalta a rezsibiztos által alapított, annak lakására bejegyzett alapítványnak. Mivel Németh Szilárd szerint az alapítványt a gyorsabb ügyintézés miatt jegyezték be az állandó lakcímére, joggal vetődhetett fel a kérdés, vajon hol tart az akadémia építése, mennyit költöttek el a nem csekély közpénzből.

Nos, a hazai szövetség első emberének egy hét sem volt elég arra, hogy válaszoljon a beruházással és a 2,4 milliárd forinttal kapcsolatos kérdéseinkre, pedig tavaly májusban éppen azt mondta, ő a legjobb biztosíték arra, hogy itt minden rendben és ellenőrizhető lesz. Mindenesetre lapunk utánajárt annak, vajon hol tart a Kozma István Birkózó Akadémia építése. Az elképzelések szerint 2019-ben vehetik majd birtokba az első akadémisták a kétszintes multifunkcionális sportcsarnokot, amely akár kilenc szőnyeg lerakására is alkalmas lesz. Emellett létrejön egy birkózócentrum és -akadémia százötven fős kollégiummal, nemzetközi edzőtáborozásra alkalmas apartmanokkal, konyhával, étkezővel, tanulószobákkal, közösségi helyiségekkel, konferencia- és erősítőteremmel, szaunával, merülőmedencével, orvosi és teljesítménydiagnosztikai szobával, összességében tehát mindennel, ami a modern, XXI. századi felkészülést szolgálja. A tervek alapján tizennégytől az U23-as korosztály felső határáig tud majd itt lakni és sportolni az a fiatal, aki hosszabb távon a birkózást választja.

Csepelen a Hollandi út 8. alatt, ahol az akadémia be van jegyezve, még semmi nem látszik abból, amiről 2017. május végén Németh Szilárd beszélt. Maga az akadémia elkezdte a működését, a szövetség négy iskolával szerződést kötött – itt tanulnak a birkózópalánták –, és az edzéseket a Körcsarnokban tartják a fiataloknak. A szakmai munkáért Péteri András és Struhács György felel. Azt jelenleg senki sem tudta megmondani, hogy az ígéretekhez képest mikor fognak az akadémisták a csepeli otthonukba kiköltözni.

Pedig a sportág nincs híján állami támogatásnak, ugyanis 2013-ban a birkózás is bekerült a kiemelt sportágak közé. Azt látni, hogy a közpénz megjelenése – ami ebben az esetben nem a taóból jön, de ugyanúgy nem a felnőtt profi sportra költhető – jelentős mértékű volt, hiszen öt év alatt összesen 3,447 milliárd forint áramlott a sportágba, ami évekre bontva a következő összegeket jelenti: 399 millió forint (2013), 798 millió forint (2014), 750 millió forint (2015), 750 millió forint (2016), 750 millió forint (2017), és az utóbbi két évben ebből 440-440 millió forint került az egyesületekhez. Mivel az utánpótlás terén eddig hozta a remélt eredményeket – hisz ugrásszerűen megnőtt a korosztályos világversenyeken nyert érmek száma –, nem mondhatjuk azt, hogy a sportágfejlesztési programnak nincs pozitív hatása. Ráadásul a versenyzők száma is nőtt, hiszen míg 2013-ban 2865 versenyengedélyt adott ki a szövetség, addig 2017-ben már 4024-et, amihez hozzávehetjük azt a 900 kisgyermeket is, akik az óvodásprogram segítségével kerültek kapcsolatba a sportággal. Összesen 22 kistérségi centrumot alakítottak ki, hogy a szakosztályok legjobbjainak heti-kétheti rendszerességgel a fejlődésükért közös edzéseket tartsanak. Két éven belül a sportág már a második felnőtt-világbajnokságot rendezi hazánkban – 2016 végén a nem olimpiai súlycsoportok, míg idén ősszel mindhárom szakág valamennyi súlycsoportjában –, azaz a sportdiplomácia terén is tapasztalható előrelépés. Az akadémia építésének megkezdése azonban a jelek szerint még várat magára.

