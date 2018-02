Németh Szilárd már megkapta a kétmilliárdot a birkózóakadémiára

Megkapta Németh Szilárd a 2 milliárd forintot a birkózóakadémiára, a pénzügyi tranzakció megtörtént – ez derül ki Fónagy írásbeli válaszából, amit Szabó Szabolcs kérdésére adott, a hírt a Hír TV szúrta ki.

Az Együtt politikusa arra is kíváncsi volt, hogy az akadémia és az alapítvány az adatvédelmi törvényeknek megfelelően működik-e. Erre nem kapott választ: Fónagy közölte, hogy az alapítvány adatvédelmi kérdéseiben történő vizsgálódás nem tartozik a minisztérium feladat- és hatáskörébe.

Fónagy válaszában még arra tért ki, hogy „a magyar birkózótársadalom által egységesen támogatott és várt, kiemelkedő sportszakmai jelentőséggel bíró Kozma István Magyar Birkózóakadémia megvalósításának előkészülete az előzetes terveknek megfelelő ütemben halad”.

A Hír TV még február elején számolt be arról, hogy kisfilmmel reklámozza a Magyar Birkózószövetség a Kozma István Magyar Birkózóakadémiát. A látványtervek szerint a háromemeletes komplexumban nemcsak birkózóversenyeket, hanem más rendezvényeket is lehetne tartani. A birkózószövetség fideszes elnöke többször is leszögezte, hogy a csarnok 2019-re elkészül.