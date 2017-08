New Yorkban is irodát nyitnak Matolcsyék

A napokban nyílik meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) New York-i kapcsolattartó irodája, miután megkapta az utolsó adminisztratív jóváhagyást az amerikai külügyminisztériumtól – írja a Világgazdaság.

A lapnak Horváth Marcell, az MNB nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója azt mondta: a külföldi kapcsolattartó irodák megújítása előtt tanulmányozták a nemzetközi gyakorlatot, és azt tapasztalták, hogy bár felgyorsult világunkban a digitális fejlődésnek köszönhetően már sok minden megoldható telekommunikációs eszközökkel, a személyes kapcsolatok fontossága és jelentősége azonban továbbra is megkerülhetetlen.

Arra a felvetésre, hogy gyakran elhangzik a vád, miszerint az MNB barátokat, ismerősöket küld ki jó pénzért nem is olyan rossz helyekre, Horváth Marcell közölte: a nemzetközi irodák munkatársait nyílt pályázati felhívással, jelentős túljelentkezés mellett, többkörös bírálati eljárás után választották ki. „Igazodva az MNB »azonos munkáért azonos bér« elvéhez, az irodák munkavállalói azonos besorolási kategóriákba, ezeken belül pedig azonos bérrel lettek felvéve, tehát e tekintetben sem volt semmiféle kivételezés. Ugyanakkor, igazodva az adott reláció általános árszínvonalához, a munkabéren felüli juttatások tervezésénél a külügyi gyakorlatban bevett juttatási csomagokra is vonatkozó kormányrendelet szolgált támpontul. Az így kialakított csomagok az alapbéren és a valamennyi MNB-munkavállalóra is érvényes alapjuttatásokon felül olyan elemeket tartalmaznak, mint például az évi egyszeri hazautazás költségeinek térítése” – jelentette ki.

Mint mondta, az adott képviseletek nemcsak az érintett célország, hanem a tágabb értelemben vett régió pénzügyi, gazdasági, társadalmi, politikai folyamatait kísérik figyelemmel, és ezekről az MNB stratégiai feladataihoz igazodva tájékoztatókat készítenek, kapcsolatokat építenek, valamint információkat gyűjtenek.

Azonban közölte, hogy az elért eredmények az irodák tevékenységének jellegéből adódóan „nehezen számszerűsíthetők”, és működésük első két éve még inkább az építkezésről szólt.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy Párizsban, Rómában és Hamburgban is van irodája az MNB-nek. A közérdekűadat-igénylésünkre érkezett jegybanki válaszból tavaly kiderült, hogy akkor havonta 15,5 millió forintot költött külföldi irodáinak fenntartására az MNB.