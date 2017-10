Nyilatkozatstop Tesco-ügyben

Újra tárgyaltunk a Tescóval, és abban állapodtunk meg, hogy egyelőre nem árulunk el részleteket az egyeztetésekről, csak jövő pénteken – közölte lapunkkal a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) elnöke. Sáling Józsefék a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével (KDFSZ) közösen hétfőn egyeztettek a brit multicéggel sztrájkköveteléseikről, azaz a béremelésről, a létszám-bővítésről és a régóta a cégnél dolgozó munkavállalók anyagi megbecsüléséről. A tárgyalás tényét lapunknak a Tesco is megerősítette, további részleteket azonban nem közölt. Más forrásokból úgy tudjuk, azért kellett elhalasztani a tárgyalást, mert még mindig nem sikerült megegyezniük. Mint ismert, a szakszervezetek 25 százalékos béremelést és 15 százalékos létszámbővítést követelnek, szeptember 8-án és 9-én pedig 4-5 ezer dolgozó teljes munkaleállással demonstrált. Azóta a bérben már közeledtek az álláspontok, a legkevesebbet kereső munkavállaló is megkapja a 179 ezer forintos bruttó fizetést, amihez sok helyen még terület alapú kiegészítés is jár, Szombathelyen például 16 ezer forint. A KASZ egyébként nem látja semmi jelét annak, hogy – amint arról a Magyar Idők című kormányparti napilap beszámolt – a Tesco ki akarna vonulni az országból, ezt az áruházlánc is cáfolta. Sáling József lapunknak elmondta, a jövő héten az Auchannel is hasonló tárgyalásokat folytatnak, a dolgozók ott is elégedetlenek a bérekkel és a létszámmal. (H. A.)

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.04.