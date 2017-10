Obama tanácsadója volt a Telekom ajándéka a Fidesznek

Óriási szívességet tehetett a Magyar Telekom a Fidesznek 2009-ben, amikor megszervezte és egy közvetítőn keresztül kifizette Barack Obama amerikai elnök tanácsadója, David Plouffe budapesti előadását. Nem kétséges, hogy a Telekom értékes ajándékot adott a 2010-es választásokra készülő és egyértelműen esélyes Fidesznek, amikor a demokrata párti Obama elnök egyik legnagyobb bizalmasával hozott össze szűk körű találkozót. A Fidesz képviselői a 2008-as amerikai kampányban még a konzervatív jelöltek választási eseményeit látogatták szorgalmasan, mert kevesen számítottak arra, hogy Obama meglepetésszerű győzelmet arat. Ezt később Washingtonban sem felejtették el, a lapunk birtokába került dokumentumok szerint David Plouffe asszisztense csak annyit kért az előadást követő találkozóval kapcsolatban, hogy Orbán Viktor, a Fidesz elnöke ne vehessen részt rajta. Helyette azonban jelen volt Rogán Antal, Habony Árpád, Szijjártó Péter, Andy Vajna, Kubatov Gábor, Nyitrai Zsolt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Fellegi Tamás és Gyürk András, vagyis a Fidesz prominens személyiségei.

A Telekom szempontjából azért volt problémás a konferencia és a szűk körű találkozó megszervezése, mert a vállalatnak szigorú antikorrupciós szabályzata van. Sőt, ekkoriban a Magyar Telekom részvényeivel még a New York-i tőzsdén is kereskedtek. A szigorú amerikai szabályok is tiltják, hogy szívességeket tegyenek a vállalatok a politikusoknak. – Éppen ezért kértek fel engem, egyfajta köztes megoldásként, hogy szervezzem meg a konferenciát a Kempinski Hotelben, és az azt követő találkozót – mondta lapunknak Somogyi Péter üzletember. Elmondása szerint 2009 júliusában kapott egy VIP-belépőjegyet Christopher Mattheisentől, a Magyar Telekom vezérigazgatójától a Hungaroring Formula 1-es futamára. – Ekkor kért fel Mattheisen, hogy szervezzem meg a találkozót, mert a Telekom a szigorú antikorrupciós szabályok miatt ezt nem tehette meg – mondta Somogyi Péter.

A Kempinski Hotelben 2009. december 1-jén tartott konferencia csoportképe

Az üzletember rendezvényszervező cégének a Magyar Telekom volt a legnagyobb partnere, így nem akarta elveszíteni a legfontosabb ügyfelét. A kampányfőnök díja 50 ezer dollár volt, míg az utazási költség további 20 ezer dollárba került. Ezt ő fizette ki, és a Telekom később több megbízási szerződést kötött Somogyi cégével, így kompenzálták a 70 ezer dolláros, akkori árfolyamon 13,3 millió forintos költséget. Somogyi szerint az Obama kampányfőnökével összehozott találkozó lényegében a Telekom egyfajta ajándéka volt a Fidesznek, amelyről ekkor már tudni lehetett, hogy megnyeri a 2010-es választásokat. Somogyi Péter most Londonban él. A kérdéses konferenciáról a Magyar Telekomot is megkérdeztük, amely elismerte, hogy ebben az időszakban többször is támogatta a szervező cég számukra releváns rendezvényeit, szakmai szempontok alapján.

A kinagyított képen bal oldalon David Plouffe amerikai tanácsadó, a hölgyek mögött pedig ott mosolyog Rogán Antal és Orbán Viktor titokzatos tanácsadója, Habony Árpád

Nem tudni, hogy ennek a korai szívességnek mennyi köze volt a későbbi jó viszonyhoz. Tény ugyanakkor, hogy a Magyar Telekom 2010 óta igen gyümölcsöző kapcsolatot ápol az Orbán-kormánnyal, amely 2014 februárjában egy stratégiai partnerségi megállapodásban csúcsosodott ki. A Telekom építheti ki a széles sávú vezetékes internethálózatot azokon a területeken, ahol piaci körülmények között nem érné meg. Sajtóértesülések szerint a Telekom egymilliárd eurós (mai áron 304 milliárd forintos) fejlesztést vállalt 2018-ig, amelyet az állam 80 milliárd forinttal támogat. A beruházásra uniós forrás is rendelkezésre áll; eddig 12,2 milliárd forintra pályázott sikerrel a társaság. A Telekom – leánycégével, a T-Systemsszel – a közlekedési fejlesztéseknek is állandó szereplője; a cég nevéhez fűződik egyebek között a botrányos BKK e-jegy platform, az utastájékoztatási rendszer és a Bubi informatikai háttere. A tegnapi uniós közbeszerzési értesítő szerint pedig további 2,5 milliárd forintért alakíthatja át a T-Systems a jegyautomatákat úgy, hogy kiküszöbölje azokat a csalásokat, amelyekkel leragasztják a gépek pénzvisszaadó nyílását.

Emlékezetes: a Magyar Telekom egyszer már csúnyán megégette magát, amikor Macedóniában, illetve Montenegróban terjeszkedett. Az Index írása szerint a társaság gyanús szerződéseiből 12 évnyi pereskedés és sok tízmilliárd forintnyi kiadás lett. Így például az amerikai értékpapír-felügyelet 90,8 millió dollárra (27 milliárd forint) bírságolta a céget, miután több mint 7,35 millió eurónyi gyanús kifizetéseket fedezett fel a Telekom balkáni könyveléseiben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.13.