Oknyomozó újságíróknak fizet Brüsszel

A magyar médiapiac elmúlt években tapasztalt átalakulása, az uniós támogatásokkal kapcsolatos visszaélések is hozzájárultak ahhoz, hogy az Európai Bizottság új programot indítson az oknyomozó újságírás támogatására. Ez persze nemcsak hazánkban lesz elérhető, hanem az Európai Unió mind a 28 tagállamában.

Jávor Benedek a Párbeszéd Magyarországért európai parlamenti képviselője kezdeményezte többek között a programot, amelynek során évi 500 ezer euró, azaz 150 millió forint áll az európai újságírók rendelkezésére. Jávor Benedek lapunknak elmondta, ez egy kísérleti projekt, előreláthatólag két évig fog tartani, s ha beválik, akkor a következő hétéves uniós költségvetési ciklusban állandósíthatják a kezdeményezés költségvetését. A képviselő elmondta: az idén harmincéves európai felsőoktatási csereprogram, az Erasmus is ugyanígy, ideiglenes programként indult. A jelenlegi tervek szerint egy független intézetnél, a Lipcsében található The European Centre of Press and Media Freedom szervezetnél lehet cikkötletekkel jelentkezni. Az intézet vezetője Lutz Kinkel felhívta a figyelmet, hogy a pénzügyi támogatás önmagában nem elég, a képzésekre és az oknyomozói munka szakmai segítésére is szükség van, különösen Kelet-Európában.

Ettől a programtól aligha lehet nagy változásokat remélni, hiszen a keretösszeg eleve alacsony, másrészt csak konkrét projektekkel lehet jelentkezni, amelybe be kell vonni egy másik tagállam szerkesztőségét is, mivel az Európai Unió csak határokon átnyúló oknyomozó munkákat támogat. Ez nagyban bonyolítja a programot.

Jávor Benedek szerint a programon túlmutató jelentősége van a kezdeményezésnek, hiszen az, hogy a bürokratizált Európai Unióban a bizottság ilyen jellegű támogatási lehetőségről döntött, egyértelmű üzenet egyes tagállamoknak. A képviselő szerint bár hivatalosan nem neveztek meg egyetlen országot sem, egyértelmű, hogy a sajtószabadsággal és korrupcióval kapcsolatos ügyek több tagállamban is aggodalomra adnak okot, többek között Magyarországon.