Olcsóbb lehet az üzemanyag

Kismértékben tovább csökkenhetnek idehaza az üzemanyagárak, mert a januári erős drágulás után az utóbbi hetekben lefelé mozdultak az olajárak a nemzetközi piacon. Emellett gyengült a dollár a forinttal szemben is – tudtuk meg az Erste Bank olajipari elemzőjétől. Pletser Tamás elmondta: a külpiaci olajárakat elsősorban az húzta lejjebb, hogy a napokban napvilágra kerültek az észak-amerikai kitermelési adatok, amelyek szerint az Egyesült Államokban óriási mértékben növekedett az olajfelhozatal. Így a korábbi hordónkénti 70 dolláros szintről 65 dollár közelébe esett az árszint az Európában referenciatípusnak számító Brent olaj esetében. A szakember úgy véli: előreláthatólag ez a jegyzésár lesz majd az átlag ebben az évben. A dollár árfolyamesése lassan megáll, jelenleg 250,8 forintos szinten jegyzik az amerikai fizetőeszközt a bankközi devizapiacon. A forint–dollár kurzus alakulásának azért van jelentősége, mert az olajüzleteket világszerte dollárban számolják el a felek, míg a késztermékekért – benzin, gázolaj – idehaza forinttal fizetnek a vevők. A szakértő előrejelzését alátámasztja, hogy a MolNyrt. mától csökkenti 2-2 forinttal a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Az árváltozást követően a benzin átlagára literenként 351 forintra, a gázolajé 357-re mérséklődik. Az autósok azonban literenként 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak az egyes töltőállomások árai között.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hogy az áresés meddig tarthat, azzal kapcsolatban Pletser Tamás elmondta: a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a vele szövetségre lépő országok továbbra is szigorúan betartják a közösen vállalt olajkitermelési önkorlátozást, ami megfékezi a jegyzésárak további esését. Emlékezetes: az OPEC tavaly november végén döntött úgy, hogy a korábban kijelölt idén március helyett ez év végéig hosszabbítja meg a kitermelés korlátozását. Az OPEC-tagállamok megállapodásához csatlakoztak a kartellen kívüli nagy olajexportőr országok is. Így visszafogják a termelést például az óriási mennyiséget exportáló Oroszországban is. Az OPEC 13 tagállama és a kartellen kívüli 11 nagy kitermelő ország 2016 decemberében állapodott meg először arról, hogy tavaly január elejétől együttesen napi 1,8 millió hordóval fogják vissza a termelést fél éven keresztül. Az egyezség hatályát tavaly májusban 2018 márciusáig hosszabbították meg, november végén pedig ezt a határidőt tolták ki az idei év végéig. A megállapodás szigorú betartásának köszönhetően az olaj világpiaci ára tavaly szinte folyamatosan 50 dollár fölött állt. Az elmúlt év decemberében az energiahordozó világpiaci ára megközelítőleg 20 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Így a kitermelés visszafogása elérte a célját, vagyis világszerte magasan tarja az árakat.

A magas jegyzésárak kedvezően hatottak a magyar olajtársaság üzletmenetére is. A Mol-csoport nettó eredménye tavaly elérte a 307 milliárd forintot (1,11 milliárd dollár), ami 18 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezzel az évtized legmagasabb profitját sikerült produkálnia a cégnek 2017-ben – jelentette be tegnap az olajtársaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A csoport 672,7 milliárd forint (2,44 milliárd dollár) tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA) ért el tavaly, 14 százalékkal magasabbat az előző évinél, meghaladva a 2017-es éves célkitűzést.

A cég tájékoztatója idézi Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatót, aki kifejtette: a tavalyi évet újra erős pénzügyi eredményekkel zárta a vállalatcsoport. Értékelése szerint a 2018-as évet is nagy lendülettel kezdték, de még jelentős befektetési döntések előtt állnak. Céljuk, hogy idén mintegy 2,2 milliárd dolláros EBITDA-t érjenek el, amellyel fedezhetik az átalakítási projektek finanszírozását, miközben növelik a részvényeseiknek fizetendő osztalékot – közölte a cégvezető.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.21.