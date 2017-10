Orbán Viktor: A turizmus a hazaszeretet egyik formája

A kormányzati gondolkodásban a turizmus nem csak pénzkereseti forrás, vagy a magyar gazdaság saját erején felül teljesítő ágazata, hanem a hazaszeretet egyik formája, ami misszió – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, az első Turizmus Summit 2017 konferencián hétfőn Budapesten.

Szavai szerint a rendezvény résztvevőiben közös, hogy úgy gondolják: Magyarország szép, élhető, biztonságos hely, ahol vendégszerető emberek élnek. Nem elég, hogy a szemünkben saját országunk szépsége önmagáért beszél, ennek mások számára is érthető módon hangot kell adni – mondta.

A magyar turizmus megállíthatatlan, már 2016 is rekordév volt, de az eddigi adatok alapján az idei még ezt is meghaladja majd – mutatott rá Orbán Viktor. Jó esély van, hogy a most bemutatott stratégiával Magyarország elfoglalja méltó helyét a világ turizmusában – jelentette ki a miniszterelnök.