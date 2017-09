Orbán Viktor: Azokat is támogatni kell, akik már letettek valamit az asztalra

Külföldi tőke nélkül már nem működhet egyetlen modern ország sem, de alapvető érdek, hogy minél nagyobb számban létezzenek magyar tulajdonban levő nagyvállalatok is – mondta Orbán Viktor csütörtökön, a Béres Gyógyszergyár Zrt. szolnoki kapacitásbővítő beruházásának avatásán.

A kormányfő az egész ország számára fontosnak nevezte az egyedi kormánydöntés alapján 50 százalékos vissza nem térítendő állami támogatást élvező beruházást, mivel magyar tulajdonú vállalat ad munkát magyar embereknek.

Orbán Viktor méltatta a most 3,2 milliárd forintból továbbfejlesztett Béres Gyógyszergyárat, és megjegyezte, hogy különösen meg kell becsülni a családi vállalkozásokat. A Béres nem éri be a magyar piaci jelenléttel, beszáll a nemzetközi versenybe is – mondta. „Aki nem elég bátor ahhoz, hogy megméresse magát a nemzetközi térben, az a modern világgazdaság körülményei közepette hosszú távon jelentős sikereket jegyző vállalatként semmiképpen sem maradhat talpon” – fogalmazott. A Béres Gyógyszergyár Zrt. az Egyesült Királyságtól Oroszországig képviselteti magát a gyógyszerpiacon – tette hozzá.

Az a program, amellyel az Európában közepes méretűnek, de Magyarországon már nagynak számító – a Béreshez hasonló – vállalatokat támogatják, azért jött létre, hogy a vállalkozások és az ott dolgozók is érezzék: az ő munkájuk az egész magyar nemzeti közösség számára fontos – mondta Orbán, hozzátéve, hogy a piacra lépőket is támogatni kell, de sosem szabad elfeledkezni azokról, amelyek „letettek már valamit az asztalra”.

Fontosnak nevezte a beruházást azért is, mert a rendszerváltás után nehéz helyzetbe került Szolnokon valósult meg. A városnak újra van ipari kapacitása, a munkanélküliség 4 százalék körüli, közel a teljes foglalkoztatáshoz. A magyar kormány figyel a szolnokihoz hasonló városokra – mondta a miniszterelnök.

Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke elmondta: a beruházással a teljes egészében GMP minősítésű – helyes gyártási gyakorlat tanúsítványú – gyártóterület nagysága eléri a 3700 négyzetmétert, a gyártási kapacitás csaknem duplájára nő, a raktározási kapacitás 40 százalékkal bővült.

A vállalat éves termelési volumene dinamikusan nő, ma már 13 millió csomagolási egység fölé emelkedett. A feldolgozott alap- és csomagolóanyag együttes mennyisége körülbelül 1000 tonna évente. A helyben foglalkoztatottak száma a kezdeti 64-ről 279-re nőtt, amelyből 60 embert idén, a most elkészült beruházásnak köszönhetően vettek fel.