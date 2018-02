Ősszel folytatódhat a Hungaroring felújítása

Már nem nagyon lehet halogatni hazánk jelenlegi legnagyobb sportlétesítménye, a Hungaroring további felújítását. Ráadásul ezen munkálatok első fázisán már túl is vagyunk: 2014-ben átadták az új orvosi központot, 2015-re elkészült a bokszutca új aszfaltja, illetve kicserélték a rázóköveket, míg a 2016-os szezon kezdetére a mogyoródi aszfaltcsík teljes hosszán megújult a kopóréteg. A két esztendővel ezelőtti Magyar Nagydíjon maga Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy a kormány a 2017-es költségvetésből 5 milliárd forintot ad a munkálatok folytatására. A tervek szerint ugyanis tavaly szeptember végétől kezdték volna el lebontani és teljesen újjáépíteni a lelátók 14-es kanyartól az 1-es kanyar végéig terjedő szakaszát. A második ütemben, 2018 őszétől pedig a pálya belsejére kiterjedő felújításokat végeznék el – a főépületek és a garázsok lebontása, újjáépítése, valamint a teljesen elöregedett közműhálózat cseréje –, míg a harmadikban felépülhetne a látogatóközpont, a múzeum és a kiszolgálólétesítmények, amelyek lehetővé tennék, hogy a versenypálya egész évben látogatható motorsportcentrum legyen.

– A kormány a fenti összeget már korábban a rendelkezésünkre bocsátotta, így – kissé elmaradva az eredeti elképzeléseinktől – jelenleg a tervek előkészítése folyik, és már azt is látjuk, hogy az engedélyeztetési időszak elég hosszadalmas – jelentette ki lapunk érdeklődésére Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. A mogyoródi pályán az 1986-os átadás óta végeztek néhány ugyan kisebb-nagyobb átalakítást, ám a jórészt még az 1980-as évekből származó infrastruktúrára ma a retró szó használata is lassan hízelgő. Ha azt szeretnénk, hogy a Forma–1 továbbra is ellátogasson Magyarországra – 2026-ig egyébként erre szerződés van –, akkor az immár tradicionális pályának számító mogyoródi ring teljes felújítását nem lehet tovább halogatni. A sportvezető elárulta, ahhoz, hogy a fenti tervük sikerüljön, nemcsak az idén szeptemberben induló első felújítási szakaszt kell megvalósítani – ennek keretében korszerűsítik a lelátórendszert, a főtribün mögötti területet, emellett új televíziós kommentátorfülkéket, konferenciatermeket is építenek –, hanem a másodikat is, amelyben a pálya belső részeinek sportszakmai felújítására kerülne sor. Hotelt nem terveznek a korábbi elképzelések ellenére sem – nem éri meg üzemeltetni –, de ha volna rá vállalkozói akarat, a Hungaroring partner lenne benne.

– Három évvel ezelőtt egy koncepcióterv alapján 35 milliárd forintra becsülték a felújítás teljes költségét. Én pályaüzemeltetőként sem építkezni nem tudok, sem pedig számokat mondani nem szeretnék, de az tény, mára ez az összeg köszönőviszonyban sincs a valós költségekkel – állította Gyulay Zsolt. Mindenesetre a Hungaroring első embere úgy véli, ha van sportlétesítmény, amire érdemes áldozni, az a mogyoródi pálya. A KPMG könyvvizsgáló cég minden évben készít egy tanulmányt, nyereséges vagy veszteséges-e az ország szempontjából az F1-es magyar futam.

Michelisz Norbert, Gyulay Zsolt és Oláh Gyárfás Fotó: Béres Attila

– Már aktualizálta a cég a 2017-es év adatait, így annyit mondhatok, a Magyar Nagydíj az állam által kifizetett jogdíjnál sokkal többet hoz az országnak. Ráadásul az idei versenyre is nagyon jól állunk már a jegyeladásokkal, arról nem is beszélve, hogy tavaly a Hungaroring volt a legfoglalkoztatottabb európai versenypálya a maga 220 értékesített napjával, és bízom benne, hogy ez idén sem lesz másként. Ráadásul mi úgy üzemeltetjük a pályát, hogy a létesítmény hozza a pénzt az államnak, nem pedig viszi, képes önmagát eltartani, holott az éves fenntartási költségek alaphangon elérik a több százmillió forintot – mondta az elnök-vezérigazgató.

Gyulay Zsolt nem titkolja, a harmadik szakasz valóban a szakmai álmokat takarja, ám többek között a tökéletesen modernizált, a brit nagydíjnak helyet adó silverstone-i pálya példája jól mutatja, mindenképpen ez a jövő. De ennek esetleges költségeiről kizárólag akkor érdemes majd beszélni, ha a fejlesztés az elképzelések és vágyak szintjéről a megvalósításéra kerülhet, úgy 2020–2021 körül. – Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy az országgyűlési választás közeledtével minden folyamat lelassul, de ha néhány héten belül nem születik meg a döntés, akkor legfeljebb a 2020-as F1-es futamra lehetünk készen az új lelátókkal – tette hozzá a Hungaroring Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.09.