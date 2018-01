Osztrák szaktárca: A Kurz-kormány döntött a paksi bővítéssel kapcsolatos perről

Az Európai Bizottságot pereljük, nem Magyarországot, ha ugyanis Paks állami támogatás nélkül megépíthető lenne, akkor Ausztriának tétlenül kellene tűrnie – mondta az illetékes bécsi minisztérium szóvivője a Hvg.hunak.

Hétfőn derült ki, hogy Ausztria keresetet nyújt be az Európai Bíróságon a paksi atomerőmű bővítése ellen. Az osztrák kormány azt kéri, hogy a bíróság semmisítse meg az Európai Bizottság határozatát, mellyel jóváhagyták a bővítést. „Az Európai Bizottság rossz üzenetet küld az energiapolitikában azzal, ha habozás nélkül jóváhagyja az atomerőmű építéséhez nyújtandó támogatást” – szólt a tárca indoklása.

A brüsszeli bizottság döntése ellen február 25-ig lehet panaszt benyújtani, most ennek a beadványnak a megfogalmazása zajlik. „Meggyőződésünk, hogy az atomenergia a rossz út, és mindig kifejezzük fenntartásunkat az ilyen projektekkel kapcsolatban” – mondta a portál kérdésére Daniel Kosak. A környezetvédelmi tárca szóvivője emlékeztetett arra, hogy már a brit atomerőmű, Hinkley Point állami támogatása ellen is perbe szálltak.

Az osztrák szaktárca szerint a magyar terveket állami támogatás nélkül nehezen lehetne kivitelezni. Mivel az uniós jog külön szabályozza az állami szubvenciót, amelyhez Brüsszel engedélyét is be kell szerezni, így a per az Európai Bizottság döntését célozza.

A legjobb energia az, amelyre nincs szükségünk – mondta Kosak a jövőre nézve. Az atomenergia-mentes Ausztria egyébként minden határ közeli nukleáris erőmű miatt aggódik, és ebbe Paks éppúgy beletartozik, mint Temelin. Azt Kosak is elismeri, hogy nincs halasztó hatálya a bírósági keresetüknek, vagyis a paksi beruházás attól még megindulhat.

A terveikről egyébként informálták a magyar kormányt. Kosak azt is elmondta, hogy a perről már az új, Kurz-kormány döntött.