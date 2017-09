Ötmillió euróért eladó a luxusjacht, amivel Mészárosék hajóznak az Adrián

Árulják azt az Artemy nevű luxusjachtot, amivel Mészáros Lőrinc nyaranta hajózik az Adrián – szúrta ki a vízi járművet a Zoom.hu egy adás-vételére specializálódott oldalon. A 35 méter hosszú jachtot 5 millió euróért – mintegy 1,527 milliárd forintért – hirdetik. A luxushajón 12 utas és 6 fős személyzet fér el.

A hirdetésből az is kiderül, hogy az Artemy egy 2008-as modell, amit 2015-ben újítottak fel, és a sok extrán kívül van benne TRAC Zero digitális sebességstabilizátor is.

Augusztus elején a Magyar Narancs arról írt, hogy a jacht a nyár közepén többször is kikötött a horvátországi Cres szigetén. Akkor Homlok-Mészáros Ágnes, Mészáros Lőrinc lánya utazott vele. Tavaly nyáron pedig a felcsúti polgármester nyaralását kapta lencsevégre a lap Zadaron.

A Magyar Narancs szerint az még mindig nem világos, hogy az Artemyt miként használhatja Mészáros Lőrinc és családja, mert papíron a tulajdonos egy L&L Charter Ltd. nevű máltai bejegyzésű cég, amely elvileg bérbe is adhatja a luxusjachtot, viszont a máltai regisztráció szerint az Artemyt „pleasure yacht”-ként, vagyis magán célú hajóként vették nyilvántartásba. Ez pedig azért fontos, mert a máltai rendelkezések szerint a magánhajókat kizárólag a tulajdonosok és/vagy vendégeik használhatják.