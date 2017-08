Pecina újabb vásárlásokra készülhet

A Népszabadságot bezáró, de most MKB-hitelből megyei lapokat vásárló Heinrich Pecina ciprusi cége 7,2 millió eurót juttatott magyarországi kft.-jének – írja a Hvg. A hetilap csütörtöki számának beharagozója szerint az osztrák üzletember újabb vásárlásokra készülhet. – Erre utal, hogy a közelmúltban dőlt a pénz a nyár elején alapított kft.-hez – írja a cikk, s megjegyzi, a számok arra utalnak, hogy Pecina a most megvásárolt megyei lapokért milliárdokat fizethetett. A két héttel ezelőtti hitelfelvétel előtt néhány nappal ugyanis az MDM hatalmas, 7,2 millió eurós tőkeinjekciót is kapott. Ezt a tulajdonosa, a ciprusi CPS Trading & Investments Cyprus Limited fizette be a cég eurószámlájára. A pénz nem törzstőkeemelés formájában érkezett (az szokatlan módon mindössze 10 ezer forintot tett ki), hanem a tőketartalékot emelte. A északkelet-magyarországi megyei lapok felvásárlása után – amelyhez a Mészáros Lőrinc-féle MKB és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank nyújtott hitelt – információink szerint az internet világában nyomulhat Pecina – írja a Hvg. Ennek oka, hogy a kormánypárti médiagépezet nem ért el olyan területfoglalást, mint az írott sajtóban.

