Pluszmilliárdok kormányzati kommunikációra

Már a nyáron túllépte a Rogán Antal kabinetfőnök minisztériuma alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) az idei évre tervezett kommunikációs keretét. A Magyar Nemzet számításai szerint a tavaly kiírt 25 milliárd forintos keretközbeszerzésre hivatkozva aláírt megállapodások értéke ma már másfélszeresen meghaladja a tervezettet, így 38,8 milliárd forint értékben kötött különféle kommunikációs szerződéseket a hivatal. A közbeszerzési adatbázisba feltöltött szerződések alapján úgy tűnik, hogy a kommunikációra szánt költségek még ebben az évben átléphetik akár az 50 milliárd forintot is.

A pénzszórás haszonélvezői rendre olyan társaságok, amelyek sikerrel szerepeltek már korábban is hasonló tendereken. Most azért juthatnak még a tervezettnél is több pénzhez, mert a Kuna Tibor, Bálásy Gyula, valamint Csetényi Csaba érdekeltségeivel kötött tavalyi keretmegállapodás tartalmaz egy opciót. Eszerint a 25 milliárd forintos közbeszerzési keret „legfeljebb két alkalommal visszatölthető”. A többletköltésről a hivatal maga határozhat, ennek csupán az a feltétele, hogy erre időben figyelmeztesse az érintett cégeket. Ez minden bizonnyal meg is történt, s ennek nyomán emelhette meg a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda költségvetését még a nyáron az Országvédelmi Alapból átcsoportosított milliárdokkal a kormány. Az nem derül ki az adatbázisba feltöltött szerződésekből, hogy a megemelt keretből mennyi pénzt költött ténylegesen a kommunikációs hivatal a vele szerződésben álló minisztériumokon és állami intézményeken keresztül, mert a közbeszerzési adatbázis teljesítésigazolásokat nem tartalmaz – ez nem is kötelező. Az viszont világosan kiderül, hogy a keretösszeg kimerülése esetén, egyoldalú nyilatkozat nyomán, az eredeti keretösszeg akár 80 százalékával is megemelhető a teljesítési díj.

Az NKOH a meghívásos közbeszerzés egy évvel ezelőtti kiírásakor még úgy kalkulált, hogy „a keretmegállapodás alkalmazására 1100 állami szervezet köteles, illetve jogosult, így az az alapján megkötendő egyedi szerződések száma a szerződés érvényessége alatt várhatóan legalább 250-300 db lesz”. Ennek ellenére lapunk összesítése szerint eddig csak 62 szerződést kötött a hivatal mintegy 50 állami tulajdonú szervezettel. Ezek között a legnagyobb tételek Rogán Antal minisztériumánál landoltak. A tárca az év eleji nemzeti konzultációval és Soros-ellenes „tájékoztató” kampányokkal örvendeztette meg a lakosságot.

Az összesítés szerint az idén a legnagyobbat Bálásy Gyula cégei, a Loung Design és a New Land Kft. hasították a kommunikációs tortából, csak az ő érdekeltségei 24 milliárd forint elköltésének a lehetőségét nyerték el a tervezett 25 milliárdból. Bálásyék főleg a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Turisztikai Ügynökség kommunikációját és médiamegjelenését viszik. Mögötte a második helyen Szijjártó Péter külügyminiszter jó barátja, Kuna Tibor érdekeltségei végeztek, a Young & Partners és a Trinity International. A két társaság eddig 11,2 milliárd forintnyi megbízást nyert el 2017-ben. Kuna Tibor cégeinek két legnagyobb megrendelője a Magyar Villamos Művek (MVM) és a budapesti vizes világbajnokságot lebonyolító cég volt, de emellett több, állami kézben lévő cégnek is bedolgoztak.

A reklámtorta legkisebb szeletét az élmezőnyből Rogán Antal szomszédja, Csetényi Csaba cégei kapták. A Network 360 és az Affiliate Network ezúttal be kellett érje összesen 3,2 milliárdnyi állami megbízással. Pedig a Magyar Nemzet korábbi számításai szerint 2014 óta 25,5 milliárdnyi központi állami megbízást nyertek el Csetényi érdekeltségei. A Network 360 és az Affiliate Network kulcsszerepet játszott az elmúlt években az állami reklámpénzek segítségével épített fideszes médiabirodalom finanszírozásában, 2015–2016-ban voltak a kormány legfőbb ügynökségei. Jól mutatja a szerencse forgandóságát, hogy a Loung Design és a New Land úgy tudta letaszítani a dobogó legfelsőbb fokáról Csetényi érdekeltségeit, hogy Balássynak állítólag nincsenek olyan szerteágazó fideszes kapcsolatai, mint versenytársának. Társaságai szűk egy év alatt most mégis annyi megrendeléshez jutottak, mint Csetényi Csaba cégei három esztendő alatt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.19.