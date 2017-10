Pogátsa Zoltán: Hülyeségekre költjük az uniós támogatást

Ha nem lettek volna uniós támogatások, az elmúlt években egyáltalán nem lett volna gazdasági növekedés – mondta Pogátsa Zoltán közgazdász pénteken, az ATV reggeli műsorában. Ezt nem csak ő állítja, hanem egy KPMG-tanulmány is, amelyet a Miniszterelnökség rendelt meg, és amelyből az is kiderül, hogy 175 ezer munkahelyért felelősek az EU-s támogatások, ami nagyon sok.

A foglalkoztatási mélypont (2008–2009) óta 600 ezer új munkahely jött létre, ebből 175 ezer köthető az uniós támogatásokhoz. Ebből a pénzből Pogátsa szerint leginkább a vasbeton infrastruktúrát építjük, ami iszonyú munkaerőintenzív. A növekedésbe beleszámítanak a Nyugat-Európában dolgozók és a közmunkások 200 ezres tömege is, akik viszont nem adófizetők, hanem eltartottak. Ha ezeket összeadjuk, lényegében ki is jön a 600 ezres szám, plusz némi autóipari beruházás növekménye.

A közgazdász szerint az a legnagyobb baj, hogy mióta beléptünk az EU-ba, nagyságrendileg nem nőtt a termelékenység: akkor is 11,3 euró (mai árfolyamon 3500 forint) volt egy átlagos munkás óránkénti termelése, és ma is körülbelül ezen a szinten van. Bár valószínűleg 2020 után is lesznek támogatások, a magyar gazdaság jelenleg egy kegyelmi állapotban van a rendkívül jelentős uniós forrás miatt, de most kellene átalakítani, modernizálni. Ez viszont az adatok szerint nem történt meg.

Orbán Viktor miniszterelnöknek igaza van abban, hogy az EU nettó befizetőinek is érdeke a támogatási rendszer fennmaradása – mondta Pogátsa. Szerinte a rendszer jelenleg úgy működik, hogy „megkapjuk a pénzeket, ezeket elköltjük főleg hülyeségekre”, cserébe a másik oldalon felajánljuk az olcsó bérszínvonalat, amivel a nyugati cégek hatalmas, előnyhöz jutnak, sokkal többhöz, mint az évente átlagosan a GDP 2,5 százalékát kitevő támogatás. Ezen kívül, közbeszerzéseken keresztül a pénz egy része közvetlenül is visszafolyik a befizető országokba.

A magyar gazdaság helyzetén Pogátsa szerint úgy lehetne javítani, ha folyamatosan emelnénk a képzési színvonalat, így pedig a termelékenységet, de ez az, amire nem költünk. Már a szocialista kormányzás is folyamatosan csökkentette az oktatás költségvetését, a Fidesz pedig tovább faragna, illetve az átképzésre szánt összegeket átpakolta közmunka finanszírozására. Közben pedig még mindig nagyon magas a munkára rakódó terhek aránya. Bár a Fidesz ezen csökkentett, ami népszerű, ezzel együtt az állam bevétele is csökkent. Erre a megoldás csak a béremelés lehet, hiszen minden ellenzéki állítással szemben a gazdagoktól nem lehet annyit visszavenni, ami elegendő lenne.