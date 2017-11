Rogán Antal köre is kaszál az italautomaták online bekötésével

Ahogy azt korábban is sejteni lehetett, a Sagemcom Magyarország Kft. fogja telepíteni a hazai étel- és italautomatákba az adóhatósághoz való bekötéshez szükséges automata felügyeleti egységeket (afe). A közbeszerzési adatbázisban közzétett november elsején aláírt szerződés szerint a Sagemcom nettó 3,9 milliárd forintért fogja elvégezni ezt a munkát, az eredetileg tervezett 2,4 milliárd helyett.

A cég alvállalkozókat is igénybe vesz, köztük a Rogán Antal propagandaminiszter elektronikus aláírási szabadalmát is jegyző MobilSign Kft.-t. A cég egyetlen tulajdonosa dr. Kertész Balázs belvárosi ügyvéd, Rogán Antal egyik legfőbb bizalmasának egykori felesége, Pozsgai Petra. Ennek az a másik érdekessége, hogy a Magyar Postának az automata felügyeleti informatikai rendszerének kialakításához egy tanúsítványra volt szüksége, amelyet a Rogán Antal feltalálótársaihoz köthető Hunguard Kft. adott ki (más nem is adhat). Ennek a cégnek az egyik tulajdonosa Csík Balázs, aki a rendszer kiépítésében részt vevő MobilSign Kft. ügyvezetője is.

A francia háttérrel rendelkező Sagemcomnak igencsak sietnie kell az automaták bekötésével, mivel szűk egy hónapja maradt, hogy

az országban található csaknem 30 ezer automatába beszerelje a felügyeleti egységet.

A Magyar Ital- és Áruautomata Szövetsége (MIÁSZ) korábban azt nyilatkozta, hogy erre legalább négy hónapra lenne szükség, pedig a rendelet szerint december elseje után nem működhetnek bekötetlen automaták. A rendelet kihirdetésekor az eredeti terv az volt, hogy a készülékeket már július 1-jétől bekössék az automata felügyeleti egységen keresztül az adóhatósághoz.

Ahogy korábban megírtuk: a felügyeleti egység bekötésére kiírt meghívásos közbeszerzésre hárman jelentkeztek, ebből két társaság felelt meg a követelményeknek, a Tigra Kft. és a Sagemcom Magyarország Kft. A cégnek több kormányzati kötődése van, mint a Tigrának, a Sagemcom ügyvezető igazgatója, Dubi Zoltán az egykori Népszabadság cikke szerint

a szocialista kormányok alatt nyert el milliárdos közbeszerzéseket, az utóbbi években pedig az online pénztárgépbizniszben volt érdekelt.

A cég az adóügyi ellenőrző egységek fejlesztésében jeleskedett. Dubi emellett kisebbségi tulajdonosa volt a TSDM Holding Kft.-nek is, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök veje, Tiborcz István alapított.

A javaslat benyújtásakor több cég vállalkozott volna a felügyeleti rendszer kialakítására, egyben a szolgáltató szerepére, de a rendeletet egy cégre szabták. Ugyanis bevezették az eddig ismeretlen, menedékes felügyeleti szolgáltató fogalmát, amelynek kijelöléséért és szabályozásáért a kormány felel. Ezt a feladatot csak olyan cég láthatja el, amely a 2000-es lélekszám feletti településeken ügyintézésre alkalmas ügyfélszolgálatot működtet. Ehhez Magyarországon egyetlen cég rendelkezik megfelelő infrastruktúrával, méghozzá a Magyar Posta Zrt.

A nemzetgazdasági tárca korábban, az automata felügyeleti rendszerről szóló rendelettervezet ismertetésekor elsősorban azzal érvelt az étel- és italautomaták online adóhivatali bekötése mellett, hogy a tapasztalatok szerint ezek üzemeltetőinek jelentős része az adók megfizetése nélkül folytat kereskedelmi tevékenységet.