Románia is a silányabb árut kapja nyugatról

Románia laboratóriumi vizsgálatok alapján kilenc termék esetében talált eltérést a Nyugat-Európában és Romániában forgalmazott azonos termékek összevetése következtében – írja az MTI a román hatóságok szerdai jelentése alapján.

A tudósítás szerint a bukaresti mezőgazdasági minisztérium vezetősége szerdán tartott sajtótájékoztatót, amelyen ismertette a Nyugat-Európában és Romániában forgalmazott azonos élelmiszerek összevetésének eredményeit. Közölték, 29 megvizsgált élelmiszer közül kilenc esetében találtak eltéréseket az összetételt illetően.

Petre Daea mezőgazdasági miniszter elmondta, a kormány kérni fogja az Európai Bizottságot, mielőbb alakítson ki egy átlátható, egységes szabályozást az Európai Unióban, amely lehetővé teszi a hasonló ellenőrzéseket.

Korábban megírtuk, hogy a hazai hatósági vizsgálatok eredményei is alátámasztják, hogy a multinacionális élelmiszergyártók eltérő minőségű termékekkel látják el a nyugat-európai és a kelet-közép-európai régió boltjait. A Nébih még 2014-ben huszonnégy nemzetközi gyártót vizsgált, s kiderült, a hazánkban értékesített termékek silányabb minőségűek, mint az osztrák boltokban kapható áru. Márciusi vizsgálatuk is alátámasztotta a három évvel ezelőttit: a multik nagy arányban gyártanak minőségileg silányabb, gyengébb termékeket Magyarországon, illetve szállítanak Magyarországra.

A jelentést Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter ismertette, aki úgy látta, a multik becsapják, megtévesztik a magyar vásárlókat. A vizsgálat pedig újabb muníciót adott a kormány multik elleni harcához. A Fidesz–KDNP a multik mellett Brüsszelt is emlegette, és kezdeményezték, hogy a visegrádi országok közösen lépjenek fel a jelenség európai uniós szintű kezelése érdekében, ugyanakkor a kormány jogi lépéseket vár az élelmiszer-minőségi eltérést eredményező gyakorlat megváltoztatásához az EU-tól.

A kormány szerint a fogyasztók érdekét védi a Brüsszelnek elküldött jogszabályi javaslat is, amely szerint a gyártóknak jelölniük kell, ha termékük a többi országtól eltérő minőségben kerül Magyarországra – ezt már Zsigó Róbert mondta kedden az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatban. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a kormány szemléletformáló és tájékoztató kampányokat szervez, valamint új védjegyeket vezet be; a kampányok során arra szeretnék felhívni a fogyasztók figyelmét, hogy a vásárlás során mire érdemes figyelniük, a kínálatból pedig a magyar gyártók termékeit érdemes választaniuk.

Zsigó emlékeztetett: a kormány 2 hete elfogadott 20 pontos élelmiszer-biztonsági akcióterve a Magyar élelmiszerkönyv módosításával az élelmiszerek minőségét, valamint az ellenőrzéseket végző hatóságok személyi és technikai feltételeit is javítja. Az államtitkár szerint az intézkedések 3-4 éven belül meghozhatják a kívánt eredményeket.