Románia: Kiűznék a városokból a füstokádó roncs kocsikat

Megfékeznék a román hatóságok a használt gépkocsik masszív importját, amely nem várt mértékben felpörgött a regisztrációs illeték hatósági eltörlése nyomán. A környezetszennyező autók számának látványos megugrása miatt már nemcsak a bukaresti kormány, de a nagyvárosok önkormányzatai is speciális behajtási díj bevezetését fontolgatják. A román kormány idén február elsejei hatállyal vezette ki a gépkocsik első forgalomba íratásakor felszámolt speciális adót, ezáltal olcsóbban lehet használt autó birtokába jutni. Nem véletlenül, hiszen az ország 2007-es uniós csatlakozása után bevezetett, környezetvédelmi bélyegilletéknek és autóregisztrációs díjnak egyaránt nevezett adónem például az Euro 3-as besorolású gépkocsik esetén az autó árának a felét is meghaladhatta.

A regisztrációs adó vagy a környezetvédelmi illeték eddig bevezetett változatairól rendre kiderült, hogy sértik az uniós jogot, és mindegyik próbálkozásnak az lett a vége, hogy a román állam futószalagon veszítette el a megsarcolt gépkocsi-tulajdonosok által indított kártérítési pereket, vagy önként visszafizette a járművek forgalomba íratásakor beszedett illetéket. Az illeték eltörlése nyomán ugyanakkor óriási mértékben megnőtt a kereslet elsősorban a nyugati használt autók iránt: idén az év első kilenc hónapjában közel 378 ezer, másodkézből származó gépkocsit írattak forgalomba Romániában, nyolcvan százalékkal többet, mint 2016 hasonló időszakában.

Nehezen veszik fel a versenyt az autódömpinggel a gépkocsi-nyilvántartó hivatalok, ahol fél évbe is beletelik, amíg egy tulajdonos megkapja a műszaki engedélyt és a végleges rendszámot az autójára. Különben az import használt autók száma ötször magasabb az újonnan vásárolt személygépkocsikénál, amelyekből idén eddig 78 769 fogyott Romániában. Hasonló tendenciára – kisebb mértékben – eddig csak 2012-ben volt példa, amikor a regisztrációs díjnak az Európai Bizottság felszólítására történő ideiglenes felfüggesztése nyomán egész évben 175 ezer használt külföldi személygépkocsi gurult be az országba. A kialakult helyzet miatt Bukarest szociáldemokrata főpolgármestere kifakadt a balliberális kormányra, helytelenítve, hogy a regisztrációs adó megszüntetésével „rászabadította” az országra „Európa négykerekű roncsait”. Gabriela Firea bejelentette, kikéri a kétmilliós főváros lakosságának véleményét egy új környezetvédelmi illeték bevezetéséről, és ha a lakosok beleegyeznek, a közeljövőben kivetik az adót azokra a sofőrökre, akik be kívánnak hajtani Bukarest belvárosába.

A felpörgött gépkocsivásárlás a többi romániai nagyvárost is lépéskényszerbe hozta. Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere lapunk kérdésére elmondta, a helyi önkormányzat már hónapok óta fontolgatja, hogy különdíjat vet ki a kincses város központjába behajtó gépkocsik tulajdonosaira. – Mindenképpen gondolkodunk hasonló speciális illeték bevezetésén, hiszen a gépkocsik számának növekedése Bukarest után nálunk érezhető leginkább – nyilatkozta az alpolgármester. Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter pedig közölte, új illetékkel fogják pótolni a gépkocsi-regisztrációs adót, a járműtulajdonosok a jövő év elejétől többletdíjat lesznek kénytelenek fizetni az Euro 2-es, Euro 3-as és Euro 4-es környezetvédelmi besorolású autók után.

