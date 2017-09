Rosszabb az idei év a gabonatermelésben, mint a tavalyi

Magyarország gabonaellátása biztosított a tavalyi történelmi rekordokhoz képest alacsonyabb idei eredmények ellenére, és a terményből exportra is bőven jut – mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára a XV. Euroregionális Kenyérfesztiválon Győrben. A tárca az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében idézte az államtitkárt, aki azt mondta: az őszi búza aratása mindenhol befejeződött, 958 ezer hektáros területről 5 millió tonnás a termés. A legmagasabb termésátlagokat Tolnából és Baranyából jelentették.

Az átlaghoz képest több étkezési őszi búza termett az idén. Az étkezési és a takarmánybúza aránya általában 30-70 százalékos, idén viszont körülbelül fele-fele arányú. Nagy István felhívta a figyelmet arra, hogy az étkezési és a takarmánybúza aránya Győr-Moson-Sopron megyében még ennél is jobb, 75-25 százalékos. – A nagyobb mennyiségű étkezési búza növelheti az ágazat kiviteli arányát is – jelezte. Közölte azt is, hogy országos átlagban hektáronként 5 tonna hozammal 1 millió tonna őszi árpa került a magtárakba.

– Az ország kenyérgabona-, takarmány- és vetőmagellátása biztosított, emellett exportra is bőven jut a termésből, a géntechnológiai módosításoktól mentes, kiváló minőségű magyar gabona keresett árucikk Európában – hangsúlyozta az FM államtitkára a tárca közleménye szerint.