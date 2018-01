Rövidesen Vác lehet a nemzet következő sportvárosa

Nagyon úgy tűnik, hogy a nagy infrastrukturális beruházások terén a Dunakanyar egyik ékköve, Vác is kedvelt célponttá vált. A városban kis híján egyszerre kezdődnek, illetve zajlanak a különböző fejlesztések, természetesen zömében állami támogatásból. Sokan úgy vélik, mindez azért alakult így, mert az itteni választókerület lehetséges országgyűlési képviselőjelöltje, Rétvári Bence így akarja elnyerni a szavazók bizalmát. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) államtitkára egyre-másra személyesen jelenti be a különböző beruházásokat, így például a váci Jávorszky Ödön Kórháznak ígért 5,6 milliárd forintos fejlesztési támogatást. A rászorulóknak ingyenkrumplit is osztogató államtitkár legutóbb január 16-án járt Vácott, amikor egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy 780 millió forintos állami támogatásból megújul a majdnem százéves Váci Reménység Egyesület sporttelepe. Noha a klubnak van labdarúgócsapata is, itt az atlétikai szakosztály az elsődleges, így a 2019-re befejeződő beruházásnak köszönhetően impozáns edzőcsarnok, rekortán futópálya, nézőtéri lelátó és megújuló labdarúgópálya is lesz itt. Az építésre már át is utalták az egyesületnek a pénzt.

A város másik stadionja, az NB II-es focicsapat otthona is végre-valahára eljutott odáig, hogy tavasszal megkezdődhet az 1960-as években épült sportlétesítmény felújítása. – Még 2016-ban adtunk be egy 600 milliós pályázatot a Ligeti Stadion felújítására, ám a tervezés, illetve a munkálatok nem kezdődhettek meg, mert a pályatulajdonos és fenntartó városi önkormányzat csak abban az esetben biztosította volna a 180 millió forintos önrészt, ha erre állami hitelt kap a város. Tavaly december 20-án a labdarúgó-szövetség taohatározata értelmében kezdhettük el a munkát. Rövidesen kiírjuk a közbeszerzést, és ha minden jól megy, tavasszal kezdődhet a bontás. A felújítási munkáknak a tervek szerint 2019 nyarán lesz vége – árulta el Orbán Levente, a Vác FC ügyvezető igazgatója.

Már épül, és a tervek szerint idén június 30-ig be is fejeződik a Szérűskertben épülő sportcsarnok kivitelezése, amelyet 240 millió forintos költségből húznak fel, és amelyből 168 millió taotámogatás, míg a fennmaradó összeg nagy részét a helyi önkormányzat, a másik részét egyéb támogatók biztosították. – A csarnok 1800 négyzetméter alapterületű, és a mobil lelátók felállításával ötszáz néző befogadására képes. A férfi kézilabdázóink és a fiúcsapatok edzései mellett az iskolai testnevelés órái kapnak itt helyet, sőt, ha a szövetség hitelesíti a pályát, a férfiak bajnoki meccseit is itt rendezzük majd – jelentette ki Schoffer Attila, a Váci KSE elnöke.

Természetesen Vác nem maradhat multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok nélkül sem. Egy decemberi kormányhatározat szerint a kabinet támogatja a megépítését – néhány száz méterre a fent említett sportcsarnoktól –, és a beruházásra a létesítmény mellett kialakítandó parkolóval együtt összesen 4,968 milliárd forintot biztosítanak, költségvetési forrásból. És akkor még egy szó sem esett a volt deákvári laktanya Híradó úti bejáratához legközelebb eső területein megálmodott női kézilabda-, illetve futballakadémiáról.

