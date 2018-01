Saját cégének adott munkát polgármesterként Mészáros Lőrinc

Sorra nyeri el a Mészáros és Mészáros Kft. az EuroAszfalttal közösen az utóbbi időben a szennyvíztisztító telepek és csatornahálózat korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárásokat.

Az ország több pontján elnyert munkák után ezúttal hazai pályán sikerült nyernie Mészároséknak: az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint ezúttal az észak- és közép-dunántúli térségben kell dolgozni, egyebek mellett Újbarok agglomerációban, ami Felcsútot is magában foglalja. Ezzel is magyarázható az, hogy az ajánlatkérők között a Nemzeti Fejlesztési Programiroda mellett a Mészáros Lőrinc által vezetett Felcsút Község Önkormányzatát is feltüntették. Az a helyzet állt tehát elő, hogy Mészáros polgármesterként saját magának adott munkát – írja az Mfor.hu.

A feladatokat a becsült 5,44 milliárd helyett 6,51-ért fogja elvégezni az M-E 2020 Konzorcium, azaz a Mészáros és Mészáros Kft. és az EuroAszfalt Kft. párosa.