Semmi nem állítja meg a brazil baromfit?

– A tárgyalások még nem zárultak le, bízunk benne, hogy változik a helyzet – ezekkel a szavakkal reagált érdeklődésünkre a Baromfi Terméktanács igazgatója azokra a hírekre, amelyek szerint az Európai Unió nagylelkű vámmentes kvótákat kíván nyújtani a Dél-amerikai Szabadkereskedelmi Társulás (Mercosur) számára. Csorbai Attila elmondta, az ügyben Erdős Norbert fideszes európai parlamenti képviselő az Európai Bizottsághoz fordult a részletek tisztázásért, most várják a testület válaszát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A vámajánlat egyébként pontosan arról szól, hogy évi 70 ezer tonna dél-amerikai marha, 78 ezer tonna csirke, ugyanennyi sertés, 600 ezer tonna kukorica és ugyanennyi etanol hozható majd be vámmentesen az EU-ba a jövő évtől. Csorbai Attila szerint a legveszélyesebbnek a baromfihúsimport növekedése látszik. Az EU már 2016-ban is 895 ezer tonna baromfihúst importált, s ebből 500 ezer tonna érkezett Brazíliából. Már ez a mennyiség is komoly kihívás elé állítja az uniós termelőket, hiszen az olcsó brazil import leveri az árakat. Csorbai Attila emellett a behozatal egészségi kockázataira is figyelmeztetett. Mint mondta, Brazíliában azért olyan olcsó a baromfinevelés, mert genetikailag módosított növényi termésből készült takarmányt is használhatnak. Tehát olyan növényhibridekkel dolgoznak, amelyek termesztésére Magyarországon nincs lehetőség. Úgy fogalmazott, hogy Brazíliában a termelés körülményeinek szabályozása nem túl feszes. Így aztán mindig felvetődnek kételyek azzal kapcsolatban, pontosan mit tartalmazhatnak a termékek. A braziloknál ráadásul a feldolgozott baromfihús vizes hűtése a jellemző az európai technikával szemben. Brazíliában alacsony hőmérsékletű vízbe mártják a húst, de a folyadékban antibakteriális és egyéb anyagok is találhatók. Olyan vegyszerek ezek, amelyek használata Európában nem megengedett. A vámkedvezmény szerinte azért is érthetetlen, mert a Kínában nemrég kitört brazil húsbotrány után szigorított ellenőrzést vezetett be az EU, és rengeteg szalmonellás terméket fordított vissza holland és német kikötőkből.

Erdős Norbert kérdéseiből szintén az derül ki, hogy nemcsak piaci, hanem komoly közegészségügyi kockázattal is járhat a kedvezmény, ezt az idei brazil húsbotrány is előrevetítheti. Ezért a vámmentes vámkontingensek nagyságáról, illetve a humánegészségügyi és a piaci kockázatokról vár választ a bizottságtól. Eközben a Dél-afrikai Köztársaság magas védővámot vetett ki az EU-ból érkező baromfihúsra, ezért az uniós baromfiszektor most heti egymillió eurót veszít. Erre vonatkozó kérdésével pedig azt szerette volna tisztázni, milyen lépéseket tesz a bizottság annak érdekében, hogy az ország visszavonja a vámot. Erdős Norbert szerint az sem kizárt, hogy kezelhetetlen válság alakul ki az érintett ágazatokban.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.19.