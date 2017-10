Sípálya is épül a Déli pályaudvar helyén

Jégcsarnok, teniszpálya, étterem és játszótér – csak némi ízelítő abból, ami a Déli pályaudvar helyén épülhet. A Testnevelési Egyetem ugyanis a pályaudvar üzemi területe fölé elképzelt, hatvanezer négyzetméteres sport- és szabadidőközpont tervezésére írt ki nyílt közbeszerzést – hívta fel a figyelmet a Napi.hu.

A jelek szerint sokrétű funkciót szánnának a területnek: lesz egy 12 800 négyzetméteres apartmanház, egy 6000 négyzetméteres jégcsarnok és egy ugyanekkora teniszcenterpálya squashpályákkal, 2000 négyzetméteren szabadtéri teniszpályák, továbbá streetballpálya, futsalpályák 1000 négyzetméteren, golfgyakorlópályák 1000 négyzetméteren és gyermeksípálya ugyanekkora területen.

Ugyanakkor falmászósziklát, futókört és extrémsport-pályát, éttermet és játszóteret is tervezni kell. A garázsok közül a lakóépületé 40, a sportlétesítményeké 180 és egy másik 78 személykocsit fogad be. Lesz mélygarázs 42 busznak is.

Ajánlatot az tehet, akinek az előző három lezárt üzleti évben épületek tervezéséből legalább 800 millió forintos árbevétele volt.

Az ajánlattételi határidő november 14.