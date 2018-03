Slágerré vált a személyi kölcsön

Olyan tempóban viszik az ügyfelek a személyi hiteleket, mint már nagyon rég – állapítják meg szakértők. Januárban nyolcvan százalékkal több ilyen típusú kölcsön talált gazdára, mint egy évvel korábban, az összege pedig elérte a 27,2 milliárd forintot. A BankRáció.hu összeállításából az is kiderül, hogy jelentősen felpörgött a lakossági fogyasztás, illetve kiskereskedelmi forgalom, amely mögött részben épp az áll, hogy az alacsony kamatok miatt egyre többen mernek belevágni személyi hitel felvételébe. De ilyen kölcsönnel lehet a legegyszerűbben finanszírozni egy-egy nagyobb beruházást is.

„Tapasztalataink és a bankoktól érkező visszajelzések szerint elsősorban autóvásárlásra, lakásfelújításra és komolyabb értékű háztartási gépekre fordítják a háztartások a személyi kölcsönt. Szintén gyakran igénylik hitelkiváltás céljából, és sokan ebből fizetik a lakásvásárlás után fizetendő illetéket is” – mondta Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője. Személyi kölcsönt ma már nagyon egyszerűen – akár online csatornákon keresztül is – lehet igényelni, s egy-két nap alatt vagy akár még hamarabb megtörténik a folyósítás. Hozzátette: a bankok is szeretik a személyi kölcsönt, mert a lakáshitelhez képest alacsonyabb a tőkeigény, ráadásul jóval kisebb az azzal járó adminisztráció.

De hozzájárult az igény dinamikus növekedéséhez a háztartások jövedelmének emelkedése is. Sokan így tudták pótolni a 2008-as válság után elhalasztott beruházásaikat. Trencsán Erika szerint a jelentős kamat- és kedvezménykülönbségek miatt igénylés előtt érdemes alaposan körülnézni. Azért is, mert a bankok bizonyos feltételek vállalása esetén extra kedvezményeket is adhatnak.

Bár nevében nem személyi kölcsön, de akár a Diákhitel 1 is felhasználható személyi hitelként – derül ki a Bankmonitor elemzéséből. Ezt a felsőoktatásban tanulók kaphatják szabad felhasználású kölcsönként. Azaz semmiféle megkötés nem vonatkozik rá, arra költi az egyetemi hallgató, amire akarja. Ugyanakkor behozhatatlan előnye az alacsony kamatozás, ami az állami támogatásnak köszönhetően mindössze 2,3 százalék. Különösen akkor látványos ez a kedvező fizetési teher, ha a banki kínálatot végignézve az igénylő rájön arra, hogy még a legkedvezőbb személyi kölcsön után is 7–10 százaléknyi kamatot kell fizetnie.

További előnye a diákhitelnek, hogy nincs hitelbírálat, és jövedelmi feltételt sem támasztanak a diákkal szemben. Ugyanakkor azzal tisztában kell lenni, hogy a szokásos személyi hitelhez képest jóval kisebb összeghez lehet hozzájutni, hiszen havi 70 ezer vagy félévente 350 ezer forint a maximum. Ugyanakkor előny, hogy a törlesztést csak a tanulmányok befejezése után kell elkezdeni, és legfeljebb az éves jövedelem hat százaléka lehet a havi részlet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.23.