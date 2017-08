Sokak számára hitelfelvétellel indulhat a tanév

Sajnálatos, de évről évre több család kényszerül hitel felvételére az őszi iskolakezdés előtt, ám ha az otthoni költségvetés szűkös, akkor jól meg kell gondolni, honnan és milyen feltételek mellett adósodik el valaki – nyilatkozta lapunknak a BankRáció.hu vezető elemzője. Gergely Péter szerint a kisebb kiadásokra esetleg igénybe lehet venni a folyószámlahitelt, hitelkártyára is lehet vásárolni, azonban nem igazán praktikus. Ezeket az összegeket ugyanis nagyon gyorsan vissza kell fizetni, s egyébként is igen magas kamatot számítanak fel a felhasznált összeg után, ha késik a törlesztés.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ha már valaki kénytelen eladósodni, akkor inkább személyi hitelt érdemes felvenni, mert annak futamideje öt-hat év, és ma már tíz százalék alatti kamattal is hozzájuthat a vásárló. Nem ritka, hogy egymillió forintnyi, ötéves futamidővel felvett kölcsön havi törlesztője húszezer forint körüli összegből megoldható.

– Bár ekkora összeg túlságosan nagynak tűnhet az iskolakezdéshez, mindjárt nem látszik olyan soknak, ha például egy vidékről a fővárosba kerülő első éves egyetemistának lakásbérleti díjat és többhavi kauciót kell fizetni, és esetleg egy jobb kiépítettségű laptopot vásárolni – mondta a szakértő.

A Magyar Nemzeti Bank kimutatásai szerint a nyár végén jelentkező pluszköltségeket valóban egyre kevesebb család képes kifizetni. A Pénzcentrum témában készült összeállítása a jegybank adatait idézve kimutatja, hogy amíg 2013-ban az átlagos hónaphoz képest csak egyetlen százalékkal több személyi hitelt vettek fel augusztusban a magyar családok, addig tavaly már húsz százalék volt ez a különbség. A CIB Bank kutatása pedig arra mutat rá, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az oktatás őszi elindulása átlagosan 19 600 forint extra kiadást jelent gyermekenként. Ez azonban csak az indulás költsége, év közben minden gyermek oktatása havonta további plusz 17 500 forintjába kerül a családnak.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Különösen azoknak kerül sokba az iskolaév kezdete, akiknek első osztályba kerül a gyermeke. Ekkor ugyanis sok olyan extra beruházásra kényszerülnek, amely később már nem jelentkezik. Így például az általános iskola első osztályába kerülő gyerekeknek íróasztalt, széket, asztali lámpát kell venni, ami tekintélyes kiadásba is verheti a családot. De a középiskola megkezdése sem olcsóbb, hiszen – ha korábban nem volt – eddigre szinte elkerülhetetlen, hogy laptopot vagy egyéb számítástechnikai eszközt vásároljon a család legkésőbb nyár végén.

Gergely Péter kérdésünkre válaszolva azt is elmondta, hogy a kereskedelem is készül az iskolakezdésre a legkülönbözőbb akciókkal, de ezekkel óvatosan kell bánni. A nullaszázalékos kamattal hirdetett termék vásárlásakor más, egyszeri díj felszámítása is lehetséges. Azaz sokkal többe is kerülhet a termék, mint amire előzetesen számít a vásárló. De az is előfordulhat, hogy valóban nem számítanak fel kamatot a hitel fejében, sőt még a teljes hiteldíjmutató is nulla, mégsem olcsó a vásárlás. Adódhat ugyanis, hogy már magába a termékárba beépítik a kamatot – vagyis eleve drágábban adják a szokásosnál.

Gergely Péter mindenkinek azt tanácsolja, ne dőljön be a szórólapoknak, és csak akkor vásároljon akciósan, vagy akciós hitellel hirdetett terméket, ha már alaposan körülnézett ezt megelőzően a piacon, és ugyanazt a terméket máshol nem kapja meg olcsóbban. Manapság viszonylag kevés idő ráfordításával utánanézhet az érdeklődő a világhálón, hogy egy adott terméket hol, és milyen feltételekkel tud megvásárolni a legolcsóbban. Megéri a fáradságot – mondta a szakember.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.23.