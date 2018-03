Sokan nem vesződnek a lakással, hódítanak a bérbeadást intéző cégek

Új piac teremtődött az ingatlanszektorban annak következtében, hogy az elmúlt évek során a magas, jobbára évi tíz százalék feletti hozamok miatt egyre többen vásároltak befektetési céllal lakást. Az akár több otthont is birtokló tulajdonosok ugyanis növekvő arányban bízzák professzionális kezelőcégekre ingatlanjaikat. Emiatt várható, hogy újabb vállalkozások indulnak az üzletágban – derül ki az Otthontérkép-csoport összefoglalójából.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Budapesten az új építésű lakások vevőinek 40-45 százaléka befektetési céllal szerez ingatlant. Nem ritka, hogy egy vásárló egyszerre két-három lakást is megvegyen, s ezzel tovább növelje a tulajdonában lévő lakóingatlanok számát. Az így összeállt „állományt” – általában négy-öt vagy még több lakást – már nem érdemes „saját erőből” kezelni. Jobb megoldás a bérbeadásra és üzemeltetésre szakosodott, jó referenciákat felmutató profikra bízni ezeket a feladatokat – állítják a szakértők, hozzátéve, hogy a kezelendő állományban az újakon kívül lehetnek korábban vásárolt használt, majd felújított lakások is. Különösen Pesten jellemző, hogy a befektetők mindkét típusból tartanak a tulajdonukban.

Az elemzők szerint ha a tulajdonos úgy dönt, hogy nem maga kezeli ingatlanjait, akkor például egy havi 100 ezer forintért bérbe adott lakás után 8-12 ezer forintot kell fizetnie a szolgáltatónak. Ezért cserébe felhajtják a potenciális bérlőket, és előzetesen megszűrik őket. Beszedik ezenkívül a bérleti díjat, kezelik az esetleges fizetési késedelemmel összefüggő jogi problémákat, elvégeztetik a takarítást, a kisebb javításokat, karbantartásokat, és rendszeres jelentést is készítenek a tulajdonos számára.

– Vidéken és a nyaralóövezetekben viszont még gyerekcipőben jár ez az üzletág. Pedig, például a Balatonnál és közvetlen vonzáskörzetében, égető szükség lenne ilyen szolgáltatókra. Az elmúlt két évben ugyanis nagyon beindultak a lakásberuházások, és a következő pár évben újabbak is kezdődnek – mondta Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője. A szakértő utalt rá, hogy néhány éven belül akár ezer új lakás is épülhet a térségben. – Hévízen most készült el egy jelentősebb lakópark, és Keszthelyen, valamint a déli part több más településén is lesznek beruházások. A legnagyobb kereslet a 25-30 millió forintos új apartmanok iránt mutatkozik, amelyeket könnyű kiadni – fűzte hozzá a vezető elemző.

Mayer Róbert, a hévízi Lotus Residence lakópark értékesítési és bérbeadási felelőse úgy véli: erősödőben van a nyaralópiacon egy olyan vevői réteg, amelynek módjában áll akár 25–40 millió forint közötti vagy még magasabb összeget is nyaraló vásárlására költeni. Közülük pedig sokan arra a megállapításra jutnak, hogy nem érdemes vesződni a kiadással, egyszerűbb profikra bízni a kezelést. A szakember szerint a nyaralótulajdonosok manapság többnyire kétféle módon gyarapíthatják a pénzüket. Az egyik megoldás az, ha a tulajdonos megegyezik a beruházóval, hogy az fix összegért, például havi 100-180 ezer forintért legalább két évre visszabérli tőle az ingatlant. Ám az is bevett gyakorlat, hogy a beruházó a bérleti díj 25 százalékáért üzemeltesse a lakást. Ebben az esetben azonban nem fix a fizetendő összeg, illetve a bevétel, hanem attól függ, hogy mennyiért tudják bérbe adni a nyaralót.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az Ingatlan.com hirdetési portál adatai szerint Budapesten jelenleg havi 140 ezer forint körüli az átlagos méretű és állapotú lakások bérleti díja, ami az albérletpiacon főszezont jelentő tavaly augusztusi szinthez képest tízezer forintos mérséklődést jelent. Továbbra is az V. kerületben a legdrágábbak a kiadó lakások, havonta átlagosan havi 200 ezer forintot kérnek értük. A másik véglet pedig a XXIII. kerület, ahol 90 ezer forintos átlagáron lehet lakást bérelni. Budapesten és a megyei jogú városokban ugyanakkor jelentős, több mint 30 százalékos volt a kínálatbővülés az elmúlt években az albérletpiacon. A bőségesebb választék pedig gátat szab az albérletárak emelkedésének – állítják a szakértők.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.28.