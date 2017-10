Sörös-terv: felvásárolná a Heineken üzemeit a Csíki gyártója

A Heinekennel vívott „szabadságharcáról” és kisüzemi söreiről elhíresült csíkszentsimoni cég megvásárolná a holland sörmulti romániai és magyarországi gyártóegységeit, valamint a Hargita sörmárkát is – erősítette meg a Világgazdaságnak Lénárd András, a székelyföldi vállalat tulajdonos-cégvezetője.

A Lixid Projekt Kft. – az Igazi Csíki Sör gyártója – megbízásából a céget a Heineken-perben is képviselő budapesti Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda hivatalos levélben értesítette a holland vállalat vezetőségét, hogy megbízója érdekelt a Heineken közelmúltban bezárt martfűi gyártóegysége, illetve a csíkszeredai gyár megvásárlásában – erősítette meg a Világgazdaságnak Lénárd András, a vállalat tulajdonosa.

Az 1974-ben épített, évi 1,5 millió hektoliteres termelőkapacitású csíkszeredai sörgyár tervezett bezárását a Heineken ugyan egyelőre nem erősítette meg, de a Világgazdaság információi szerint a Marosvásárhelyre való költöztetésről szóló elvi döntés már megszületett. Az egység egymillió hektoliteres kapacitását korántsem meríti ki a Neumarkt sör gyártása, bőven elfér mellette a Hargita is, az utolsó márka, amelyet még az „anyagyárban” állítanak elő. Az újabb karcsúsítás két okra is visszavezethető: a Marosvásárhelyen rendelkezésre álló reptér kínálta komfortra, valamint csíkszeredai környezetvédelmi problémákra.

A Heineken ugyanis integrált környezetvédelmi engedély hiányában folytatja tevékenységét, amiért a szakhatóság egy évvel korábban meg is bírságolta. Akkor felszólították a céget, hogy a szennyvíz-kibocsátást szorítsa „megfelelő keretek közé”, ez azonban mintegy tízmillió eurós beruházást igényelne. A Maros megyeszékhelyre való költöztetéssel az Igazi Csíki Sör nemzeti öntudatot, hagyománytiszteletet is célzó marketingjének mintájára újraprofilozott, magyar elemekkel is ellátott Hargita márka üzenetének hitelessége is csorbul, hiszen így már nem lehet tradíciókról beszélni. Ezért aztán a Lixid Projekt készen áll a Hargita márka megvásárlására is.

A Heineken Magyarország Zrt. már korábban megerősítette, hogy a martfűi gyárban az idén kifuttatják, 2018 januárjától pedig teljesen megszüntetik a sörgyártást. A döntés hátterében az áll, hogy a jövedékiadó-törvény 2017. július elsején érvénybe lépett változása kedvezőtlen a cég számára. A cég képviselői úgy nyilatkoztak, hogy egy húsztagú állományt foglalkoztató logisztikai központot hoznak létre az egységben, nagymértékben csökkentve az alkalmazotti létszámot.

A Heineken-egységek iránti vásárlási szándék dinamikus fejlesztési tervekről árulkodik. Az Igazi Csíki Sör-beruházások megközelítik a 20 millió eurót, Lénárd szerint azonban terveik újabb befektetéseket igényelnek - olvasható a lapban.