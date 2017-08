Szerencsejáték: milliárdos tételt hagynak veszni a nyertesek

Rendre milliárdos tétel volt az állami lottócégnél a beváltatlan szelvény az elmúlt években – írja a Világgazdaság.

A lap érdeklődésére a Szerencsejáték Zrt. közölte, tavaly 1,163 milliárd forint volt az át nem vett nyeremények összege, tavalyelőtt 1,906, 2014-ben 1,47, 2013-ban pedig 1,28 milliárd. A játékszervező szerint a kisebb nyereményekről esetenként megfeledkeznek a játékosok, de az át nem vett nagy nyeremény meglehetősen ritka, bár előfordult már ilyen is. Az ötös lottó esetében néhány éve például 430 millió forintért nem jelentkezett a nyertes, a hatos lottón pedig 2000-ben 214 millió forintos főnyereményét nem vette fel a játékos.

Az állami lottócégnél egyébként külön szabályozás vonatkozik ezekre az esetekre: ha nem jelentkeznek a nyereményért, akkor az át nem vett nyeremények alapjából el kell különíteni egy alapot, melynek nyeremények céljára történő felhasználását az állami adóhatóságnak külön be kell jelenteni. Ez fedezheti a különsorsolások nyereményeit, legyen az tárgy-, pénznyeremény vagy a számhúzók nyereménye, illetve kiegészíthetik vele az egyes játékok nyereményalapját.

A Szerencsejáték Zrt. életében továbbra is meghatározó bevételi forrás az ötös és a hatos lottó, valamint a többi számsorsjáték. Tavaly például 138 milliárd forintos forgalom származott ebből a kategóriából, ami majdnem 36 százaléka az esztendő teljes, 385 milliárdos árbevételének. A számsorsjátékok mellett az elmúlt évben fogadásokból 170 milliárd, sorsjegyek értékesítéséből pedig 77 milliárd forint folyt be. Az ötös lottón idén eddig egyetlen telitalálatos szelvény volt, a hatos lottón három, a skandináv lottón és jokeren 11, és februárban az Eurojackpoton is megszületett az első magyar telitalálat – teszi hozzá a Világgazdaság.