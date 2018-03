Szivek a tiltott együttműködés mellett állt?

A Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter legszűkebb bizalmi köreihez tartozó, több fideszes által is érinthetetlennek tartott vezető – aki egyébként Tiborcz Istvánnak, Orbán Viktor miniszterelnök vejének barátja és üzlettársa is – egy 2016 októberében, valószínűleg titokban készült felvétel tanúsága szerint minősíthetetlen hangnemben vonta kérdőre Kisvári Jánost, a repülőgépek földi kiszolgálását ellátó, állami Malév Ground Handling Zrt. (Malév GH) akkortájt menesztett vezérigazgatóját.

Ismét vizsgálhatja a repülőtéri földi kiszolgálótársaságok kartellezésének lehetőségét a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), miután újabb feljelentés érkezett a hatósághoz. Sőt, a botrányos ügy valószínűleg nem áll meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kerítésénél, egészen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatójáig, Szivek Norbertig érhet – tudta meg lapunk. Információink szerint a GVH-hoz tegnap érkezett egy beadvány, amelyhez három hangfelvételt csatoltak bizonyítékként. Ezek egyikén Szivek Norbert és Kisvári János, az MNV fennhatósága alá tartozó, állami Malév Ground Handling (MGH) Zrt. 2016 októberében leköszönt vezérigazgatója beszélget. A másik két felvétel 2014 végén és 2015 elején készült, ezeken az MGH akkori vezére, Nemes Ervin és a magyar cég versenytársának, a török Çelebi Ground Handling Hungary Kft.-nek a vezérigazgatója, Osman Yılmaz egyeztet angol nyelven.

Úgy tudjuk, előbbi dokumentum azonos azzal a hanganyaggal, amely nemrég eljutott a Magyar Nemzet szerkesztőségébe is. A néhány helyen vágott, de egybefüggő párbeszédeket tartalmazó, 8 perces hanganyagon minden valószínűség szerint valóban az MNV vezérének és a Malév GH leköszönő vezérigazgatójának 2016. október 17-i beszélgetése hallható, legalábbis ezt támasztja alá a párbeszéd témája, a szereplők alá-fölé rendeltségi viszonyáról árulkodó – jellemzően durva, lekezelő, minősíthetetlen – hangnem és a megszólításként elhangzó keresztnevek. Fontos előzmények, hogy a beszélgetés előtt körülbelül két héttel született döntés Kisvári menesztéséről, és egy nap telt el azóta, hogy Kisvári János a versenyhivatalhoz fordult – erre szintén utalnak –, jelezve: a Çelebi azzal kereste meg az MGH-t, hogy áraikat egyeztessék, ami súlyos versenykorlátozó bűncselekmény. (Erről a beadványról, valamint az MGH és a török versenytárs vezetői között 2014 novemberében és 2015 januárjában történt egyeztetésekről 2016 őszén már beszámoltunk, az ügy ezen részével kapcsolatos részleteket lejjebb idézzük fel.)

A valószínűleg mobiltelefonnal, titokban készült felvételen jól hallható, ahogy Szivek számonkéri Kisvárin, miért fordult a Gazdasági Versenyhivatalhoz, sőt, a beszélgetés végén az is elhangzik az MNV vezérének szájából, hogy a Malév GH csak nyert volna azzal, ha együttműködik a Çelebivel. Szivek Norbert a felvétel tanúsága szerint azt a véleményét is kifejezésre juttatja, hogy a kartellezéssel kapcsolatos bejelentéssel Kisvári súlyos hibát vétett, valójában saját cégének ártott, ezt menesztésének tudatában, büszkeségből tette, és hogy a kirúgott vezető egyébként tökéletesen alkalmatlan bármilyen komoly feladat ellátására. Kisvári válaszában jelezte, hogy a Çelebi részéről „Taner” – Taner Sari, a török vállalat vezérigazgatója – kereste meg azzal, hogy egyeztessék ajánlataikat, s ha ez máshonnan derülne ki, esetleg más tett volna feljelentést, úgy az MGH került volna bajba. – Te ilyen önkéntes rendőr vagy? – reagált ingerülten Szivek, aki a beszélgetés során nemcsak szakmai, hanem emberi megvetéséről is biztosította tárgyalópartnerét. A felvétel tehát nemcsak arról a botrányos tényről árulkodik, hogy a nemzeti vagyonkezelő első embere egyértelműen jogsértő magatartást várt volna el beosztottjától, hanem arról is, hogy a pozícióból adódó hatalmat beosztottja megalázásával is érzékeltetni kívánja. Az ügy szempontjából valószínűleg nincs jelentősége, de a felvételen elhangzik a Wizz Air neve, amely Szivek szavai szerint „megszívatta” az MGH-t, és szó esik egy elmaradt csokoládévásárlásról is, amellyel az MNV vezére bízta meg Kisvárit.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél egyébiránt nagy valószínűséggel már korábban értesültek a ferihegyi ügyekről: legalábbis erre utal, hogy Kisvári hivatkozik a vagyonkezelő egyik alkalmazottjára, Pál Józsefre, aki korábban a bejelentések iránt érdeklődött. (Pál József azoknak az MNV alá tartozó cégeknek az ideiglenes ügyvezetését látja el, amelyek átmenetileg kinevezett vezérigazgató nélkül működnek. Ő volt az ügyvezetője a Malév GH-nak is Kisvári felmentését követően, a máig hivatalban lévő vezérigazgató, Herczog Péter kinevezése előtt.)

Kisvári Jánost telefonon értük el, sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta a felvétel létét és tartalmát. Kérdeztük az egykor általa vezetett Malév GH és a Çelebi kartellezéséről is, ám ebben az ügyben sem szolgált részletekkel. Levélben kerestük az MNV-t és Szivek Norbertet, de lapzártánkig sem a hivatal, sem pedig a vezérigazgató nem kívánt élni a nyilatkozás lehetőségével. Kerestük a GVH-t is az újabb beadvánnyal kapcsolatban, válasz egyelőre nem érkezett.

Lapunk első ízben 2016. október 21-én számolt be arról, hogy a posztjáról távozó Kisvári János 2016. október 16-i keltezésű beadványában hívta fel a GVH figyelmét a visszaélésekre: eszerint a Çelebi több alkalommal kereste a Malév GH-t azzal, hogy a British Airways, az Iberia és az Air Lingus járatait üzemeltető IAG Group, valamint az Alitalia akkori tenderein beadandó árakat az egymással versenyző cégek egyeztessék. Néhány héttel később lapunk megismert olyan dokumentumokat, amelyek a Çelebi és a Malév GH 2014. végi és 2015. eleji egyeztetéseiről tanúskodnak, és amelyek csak most landoltak a versenyhivatalnál, hangfelvétel formájában. Ezen dokumentumok tartalmáról 2016 novemberében azt írtuk: Osman Yılmaz az első találkozón jelezte magyar versenytársának, hogy az ugyancsak török Turkish Airlines a Malév GH jobb ajánlatára hivatkozva folytat erőteljes alkudozást a már akkor is szerződéses partner Çelebinél. Yılmaz ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy „az ilyen egyértelmű esetekben nem kellene zavarniuk egymást”. Novemberben Nemes Ervin nem volt együttműködő a felvetést illetően. Más volt a helyzet ugyanakkor másfél hónap elteltével: a 2015 januárjában folytatott egyeztetésen már Nemes vetette fel az együttműködés lehetőségét. A GVH Kisvári János beadványára végül nem indított versenyfelügyeleti eljárást; úgy tudjuk, a hatóság emberei csak e-mailben érdeklődtek az érintett cégeknél, házkutatás nem történt.

A Çelebi lapunknak korábban tagadta, hogy bármilyen törvénytelenség történt volna. A céget most ismét megkerestük, és a következő választ kaptuk: „Nem tudjuk megerősíteni, hogy az említett találkozók megtörténtek. A Çelebi nem ismeri az említett hangfelvételeket, így nem is tudja azokat kommentálni. A Çelebi ugyanakkor minden olyan állítást cáfol, amely szerint a vállalat kartellre vonatkozó megbeszéléseken részt vett vagy kartellmegállapodást kötött. Más iparágakhoz hasonlóan a földikiszolgáló-piacon jelen lévő vállalatok rendszeresen találkoznak, de ezek a találkozók nem irányulnak olyan tevékenységekre, amelyek megsértik a hatályos jogszabályokat.”

Azt, hogy Szivek Norbert miért épp a kartellezésben látta meg a lehetőséget, piaci tényezők és a Malév GH csődközeli helyzete egyszerre magyarázhatja. Ferihegyen négy földi kiszolgáló társaság, a piacvezető Çelebi, a második legnagyobb Malév GH, a feltörekvő brit Menzies és a csekély résszel rendelkező magyar BudPort tevékenykedik, általában minimális haszonkulccsal. Az éles verseny elsősorban az egyébként jó megrendelések és szakemberállomány birtokában lévő, 380 főt foglalkoztató MGH-nak okoz gondot, működését ugyanis egykori anyacége, a Malév 2012-es csődje óta nem tették rendbe, nyereséget nem képes termelni, az adósságállomány azonban folyamatosan növekszik. A 2017-es mérlegadatok még nem állnak rendelkezésre, de a tavalyelőtti számok alapján igen cudar a vállalat helyzete: az MGH mínusz 471 millió forintos üzemi eredménnyel és 513 milliós veszteséggel zárta a 2016. üzleti évet. A társaság igen eladósodott, az éves jelentés kiegészítő melléklete szerint összesen 1,6 milliárd forintnyi követelés élt 2016 végén a Malév GH ellen, szemben a 2015-ös 1,1 milliárddal. (Az elodázott fejlesztések friss és szomorú példája, hogy a múlt héten az MGH vontatójának rossz állapota vagy meghibásodása miatt került füst egy éppen mozgatott, utasokkal teli repülő fedélzetére, ahol pánik tört ki, és vészkiürítést kellett elrendelni. Az akció során egy fő életveszélyes fejsérülést szenvedett.)

A Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter egyik legfőbb bizalmasaként ismert, több fideszes forrásunk által „érinthetetlennek” tartott Szivek Norbert az MNV vezéreként óriási vagyon gondozásáért felel: a weboldalán közzétett legutóbbi, 2016-os független könyvvizsgálói jelentés szerint a szervezet alá tartozó cégek összértéke 10 776 milliárd forint volt, saját vagyona további közel 8,1 milliárd forintot tett ki. A 24.hu tavaly közölt összeállítása szerint a főállású MNV-vezér neve a Mol, a Magyar Posta, a Richter Gedeon Nyrt., az MVM Magyar Villamos Művek, a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség, valamint a Panrusgáz Gázkereskedelmi Zrt. igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagjaként is szerepel a fizetési listákon. Így a béren kívüli juttatások és prémium nélkül 5 milliós vezérigazgatói fizetés mellett további legalább 2,5 millió forint érkezik minden hónapban Szivek számlájára. A különböző hivatali feladatok mellett jut idő és energia saját bizniszre is: egyik legfontosabb üzlettársa Tiborcz István, akivel különböző cégeken keresztül közös érdekeltségükbe tartozik a Budapest belvárosában található, egykori Mahart-székházat is magában foglaló épületegyüttes. A beruházást több pénzintézet – köztük az Eximbank, a Gránit Bank és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. – is több milliárddal hitelezi, illetve hitelezte. Szivek másik érdekeltsége, a Lexan Holding Zrt. lakóparkot épít a XIII. kerületi Duna-parton.

Idézetek Szivek Norvert (Sz.) és Kisvári János (K.) beszélgetéséből Sz.: – Te, János, azt akarom kérdezni, hogy ilyenkor mi a célod, amikor írsz egy ilyen levelet? Tök őszintén, mi a valós célja? K.: – Az a baj ezzel, hogy ezt be kell jelenteni. Sz.: – Te önkéntes rendőr vagy, János? K.: – Nem vagyok önkéntes rendőr, de kötelességem bejelenteni. (…) Sz.: – Nem látod, hogy túlélésért küzd a cég? (…) K.: – Azt hallottam, Norbert, hogy más is ilyen bejelentést akar tenni… Sz.: – Komolyan mondom, te ne menj sehova komoly helyre dolgozni, úgy kib….nak, mint ahogy mi megtettük most. Tehát megmondom őszintén, te mire vagy alkalmas. (…) János, menj el taxisofőrnek, ne menj el komoly pozícióba. (…) Ennyire béna, f…sz menedzser vagy? A céget büntetik meg, nem téged. Neked milyen személyes előnyöd fakad ebből? K.: – Semmilyen. Sz.: – Hát akkor minek? János, figyelj rám. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon bánt, hogy eddig hallgattam mindenki másra, hogy kib…sszalak innen. Őszinte leszek, én hibáztam. (…) Ne tőlem kérjél referenciát a jövőre nézve. (…) Amúgy meg csináld úgy, ahogy akarod. Ügyes vagy, most aztán komoly férfi lettél. (…) Ilyen beszari kis alak vagy? (…) Mi az, ami neked ebből lehetett volna problémád? Ne haragudj, mi a pi…áért kellett? Ilyenekkel vagy elfoglalva? Ez volt az első dolgod? Hát egy kib…ott csokit nem tudsz megvenni. Mire vagy te alkalmas? (…) Sz.: – És aztán elmentél a GVH-hoz? K.: – El kellett menni. Sz.: – El kellett menni? Ki kért rá? K.: – Senki nem kért meg. Sz.: – Te ilyen egy utolsó ember vagy? K.: – Sajnálom, hogy így látod. Sz.: – Így látom. A közelembe se kerüljél. Mit ártott neked ez a cég? Azért, mert alkalmatlan voltál, és ki lettél b…va? Magadnak köszönheted. K.: – Ne haragudj, de ha ez kiderül… Sz.: – Mi derül ki? Mi? Mi történt? Mi? Mondd el. K.: – Ha ez a dolog kiderül, hogy itt volt valamilyen formájú áregyeztetés, akkor abból komoly problémája lehet a cégnek is… Sz.: – De történt ilyen? K.: – Igen, felajánlotta a Taner, igen, megkért arra, hogy ne menjünk egy bizonyos ár alá. Így van. Ezt megkérte. (…) Sz.: – Ilyet nem csinálunk. Saját cég ellen. K.: – Nem a saját cég ellen. (…) Kartellezést indítványoztak. Sz.: – Ki? K.: – Hát a Çelebi. (…) K.: – Mi van, ha elindul egy versenyhivatali eljárás? Sz.: – Na, mi? Hát akkor mondd el, ha te olyan kib…ottul okos menedzser vagy, azért állsz itt, hogy mindenhonnan kib…nak, akkor mondd el. (…) K.: – Elindul egy versenyhivatali eljárás. Sz.: – És mi van? K.: – Nem tudom, még sosem voltam ilyenben. SZ: – Hát akkor? K.: – És nem is akarok ilyenben lenni. Sz.: – …Saját céged ellen mész? Nem bírod büszkeséggel? K.: – Szó sincs erről. Pontosan, hogy a saját cégem védelmében csináltam. Sz.: – Hát, ebből csak a GH szív. Szegények, azt, hogy együttműködtek volna… Ha végiggondolod szellemileg, csak nem nagyon működik, akkor rájöttél volna, hogy ha így lett volna, akkor csak előnye származott volna ebből a GH-nak. K.: – Az lehet. Sz.: – Aha. Ugye. Nem fogtad fel, hogy ez előnyösebb lett volna?

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.29.