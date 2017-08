Sztrájk: újabb határidőt kapott a Tesco

A Tescóval való sorsdöntő bértárgyalást jövő szerdára halasztotta a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ). A két érdekvédelmi csoport külön sztrájkbizottságokkal működik, de úgy látszik, hosszú idő után sikerült megegyezniük, és közös követeléseket nyújtottak be a multinacionális cégnek a béremelésre és a létszámbővítésre vonatkozóan.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke a köztévén beszélt arról, hogy a 25 százalékos béremelés mellett a 15 százalékos létszámnövekedés is alapfeltétel a szakszervezetek részéről, ahogy azt is elvárják, hogy az egyes fizetési fokozatok közötti különbségek egyértelműek legyenek, és az évek után járó hűségbónuszt is alkalmazzák a Tescónál.

– Egységes az álláspontunk abban, hogy ha a Tesco vezetése és a szakszervezetek között szerdán sem születik megállapodás, akkor elkezdődhet a sztrájk. Ez természetesen sok szervezést igényel. Tájékoztatnunk kell a dolgozókat, hogy megkapják-e a fizetésüket, jár-e nekik társadalombiztosítás a sztrájknapokra. Sokan ezekkel nincsenek tisztában, informálnunk kell őket – mondta lapunknak Sáling József, a reprezentatív szakszervezet, a KASZ elnöke.

Ahogy arról lapunk már beszámolt, ha a brit hátterű üzletláncnak nem sikerül megegyeznie az érdekképviseleti szervezetekkel, akkor kétszáz Tescóban és a központban több ezer munkavállaló szüntetheti be a munkát. Minden valószínűség szerint egy szeptemberi hétvégén várható a sztrájk.

Korábban megírtuk: a sztrájkfenyegetettség hatására béremelési szándékát bejelentő Tesco 500 embert küldhet el központi részlegétől. Sáling József elmondta, a cég másként nem tudja vagy nem akarja kigazdálkodni azt, hogy az érdekvédők nyomására növeli a fizetéseket. Pedig egyelőre csak fejenként 11–17 ezer forintos emelést értek el a szakszervezetek a közelmúltban. Ez az év elején megemelt szakmunkás-minimálbér ellenére sem elég az érdekvédők szerint, ráadásul több munkaerőt szeretnének látni a Tescóban, ahonnan szerintük néhány ezer ember hiányzik. Jelenleg mintegy 17 500-an látják el húszezernyi munkavállaló feladatát. – A létszámhiány lesz az igazán fontos pontja a szerdai egyeztetésnek, mert a cég egyelőre elzárkózik a bővítéstől. Célunk, hogy ne leépítsenek, hanem fölvegyenek embereket, így a már ott dolgozók terhe is csökkenne – mondta Sáling József.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, Palkovics Imre a Magyar Idők című kormánypárti napilapnak úgy nyilatkozott, az 500 fős leépítés pánikkeltésre alkalmas hír. Ebben a formában nem igaz, ugyanakkor felhasználható a dolgozók megfélemlítésére, a sztrájkhajlandóság gyengítésére. Palkovics Imre elmondta, noha az ágazati dolgozók összlétszámához viszonyítva a KASZ nem számít reprezentatív szakszervezetnek, a Tescónál nagyobb arányban képviseli a dolgozókat. Ezért fontos volna a munkavállalók egységes, összehangolt képviselete a különféle szervezetek részéről.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.26.