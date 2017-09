Tállai papírmentes NAV-ot szeretne

„Hölgyeim és uraim, tisztelt konferencia, üdvözlök mindenkit!” – ezekkel a szavakkal köszöntötte csütörtökön az Adókonzultáció résztvevőit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetője. Tállai András – miután Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nevében elnézést a kért a „konferenciától”, amiért nem tudott megjelenni – elmondta: az utóbbi hét évben kilenc százalékkal csökkent a teljes adóterhelés az országban. A miniszterhelyettes elmondta, az elmúlt másfél évben szemléletváltást kezdődött a NAV-nál, és még csak az út elején járnak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A hatóság alapvető feladata persze az adóbevételek beszedése: tavaly a GDP-növekedést meghaladóan, 4,8 százalékkal, 13 ezer 411 milliárd forintra bővültek az államkassza ebből származó bevételei – mondta Tállai. Ám hiába a politikus által kiemelt szép szám, amint arról februárban beszámoltunk, a NAV évkönyvéből azt derül ki, hogy az ellenőrzések során megállapított nettó adókülönbözet drasztikusan csökkent az utóbbi években. 2015-ben még 625 milliárd forint ilyen jellegű bevétele volt a hivatalnak, tavaly ez már csak 488 milliárdra rúgott. Utoljára 2010-ben volt a tavalyihoz hasonlóan alacsony az összeg, akkor 476 milliárd forintot szedett be így a hatóság. Mindez magyarázható a jelentős hivatali létszámcsökkenéssel, amire Tállai is kitért a konferencián: jelenleg 18 801-en dolgoznak a NAV-nál, 2400-zal kevesebben mint 2016 elején.

A bevételeket egyébként úgy sikerült növelni, hogy közben a kormány a bevételeket csökkentő intézkedéseket is hozott – büszkélkedett a politikus. A családokat és a munkavállalókat segítő intézkedéseket hajtottak végre, így mérsékelték többek között a társasági, a szociális hozzájárulási adót és több termék általános forgalmi adóját is. Ezek szerinte összesen 860 milliárd forintos bevételkiesést jelentenek 2017-ben.

A NAV vezetője a csütörtöki Adókonzultáción, ahol – pedig a rendezvény neve ezt sugallná – nem lehetett kérdezni tőle, arról is beszélt, hogy tízszer annyiba kerül a személyes ügyintézés az adóhivatalnál, mint az elektronikus. Kiemelte, a NAV 2.0 program végrehajtása idén indul el és 2021-ig tart. Fontos céljuk többek között, hogy 2018-tól az ellenőrzéseknél papírmentes legyen az ügyintézés. Az elektronikus áfa bevezetését is fontolgatják, a tervek szerint az áfabevallást is a hatóság készítené.

A gazdaság fehérítése mellett egy újfajta rendszerről is beszélt: úgy látja, hogy minden szolgáltatás vásárlásakor valamiféle nyugtaadásra van szükséges, de ehhez fejlettebb rendszerre van szükség. Mint mondta, „ezen gondolkozunk.” Az államtitkár kiemelte, ha mindez megvalósul, akkor a hazai adóhatóság lesz az egyik legmodernebb Európában.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.29.