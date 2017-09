Tesco-sztrájk: Lázár János levelet írt a szakszervezetnek

Lázár János levélben biztosította a Tescónál sztrájkkészültséget hirdető szakszervezetet arról, hogy a kormány támogatja a dolgozók törekvéseit, és szükségesnek tartja a bérek, illetve a létszám megfelelő rendezését – írja a Magyar Idők.

„A kormány továbbra is elkötelezett a 2010-ben megfogalmazott kereskedelempolitikai akcióterv végrehajtása mellett. Eltökélt szándékunk egy olyan, egészségesebb szerkezetű intézkedéscsomagot javasolni az Országgyűlésnek, amely a munkavállalók védelmére és a fogyasztók érdekeire fókuszáló hazai kereskedelmi szektor létrehozása felé hat” – közölte a miniszter a sztrájkkészültséget hirdető Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével (KDFSZ).

A Magyar Időknek a sztrájkbizottságokat vezető érdekképviselő eközben leszögezte: továbbra is nyitottak az egyeztetésre a munkáltatóval, de az időhúzás és a félrevezetés nem elfogadható számukra, ezért nincs értelme tovább várniuk az akcióval. A lap szerint a törvényes sztrájk előtt már a naponta szükséges áruszállítás sem fog megvalósulni a lánc egységeibe, vagy akadozó ellátásra kell számítani, a szervezők ugyanis egységes fellépést terveznek valamennyi munkakörben.

Hétfőn mi is beszámoltunk arról, hogy megegyeztek a Tesco-dolgozók sztrájkjának várható időpontjáról a Tescónál működő munkavállalói érdekképviseletek, de a dátumot egyelőre nem árulják el. Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke lapunk kérdésére közölte, országos sztrájkra készülnek, és a két szakszervezet sztrájkbizottsága szerdán is folytatja az egyeztetést.

Elmondta, hogy a KDFSZ 25 százalékos béremelést követel, ami 14 milliárd forintnyi ráfordítást jelentene a cégnek. A szakszervezet célja, hogy az áruházláncnál a legalacsonyabb béren foglalkoztatott munkavállaló fizetése is közelítse meg a bruttó 200 ezer forintot. Azt is elvárják, hogy a munkavállalói létszámot 15 százalékkal emelje a cég. A szakszervezet követeli továbbá, hogy a külső munkaerő – az alvállalkozók által foglalkoztatottak – létszáma a teljes munkavállalói körhöz viszonyítva ne haladhassa meg a 15 százalékot. A szakszervezet szükségesnek tartja azt is, hogy a vállalat a költségvetéséből a munkaeszközökre fordítható összeget a jelenlegi 13 százalékról emelje 30 százalékra.

Ahogy arról lapunk már beszámolt, ha a brit hátterű üzletláncnak nem sikerül megegyeznie az érdekképviseleti szervezetekkel, akkor kétszáz Tescóban és a központban több ezer munkavállaló szüntetheti be a munkát. Minden valószínűség szerint egy szeptemberi hétvégén várható a sztrájk, az időpontot a szakszervezetek később közlik.

A Tescóval a tárgyalások szeptember 11-én folytatódnak.