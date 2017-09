Tiltott állami támogatást kapott a Malév GH?

Tiltott állami támogatás gyanúja miatt feljelentették a Malév Ground Handling (MGH) Zrt.-t az Európai Uniónál – értesült lapunk brüsszeli forrásból. Mint megtudtuk, az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatósághoz beérkezett 180 oldalas kereset arra hívja fel a hatóság figyelmét, hogy a repülőgépek földi kiszolgálását végző állami társaság a szintén köztulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) felé fennálló tartozását egyéb célra szánt, azaz felcímkézett állami támogatásból rendezte. Ez pedig ellentétes lehet az uniós joggal. A 260 millió forintos ügyletről 2016 szeptemberében a Magyar Nemzet is beszámolt; a Malév GH akkor már jó ideje nem tudta törleszteni a hitelt, így nem önszántából, hanem inkasszó útján rendezte fennálló tartozását. Ez úgy történhetett, hogy a vállalat különös módon nem elkülönítve, hanem azon a CIB Bank által vezetett bankszámlán tartotta az állami támogatás összegét, amelyre inkasszós joga volt az MFB-nek.

Az MGH azt követően kényszerült 400 millió forintos hitel felvételére az MFB-től, hogy anyacége, a Malév 2012 februárjában – szintén tiltott állami támogatás miatt lefolytatott eljárás eredményeként – fizetésképtelenséget jelentett. Az állam emellett hangár építésére, valamint egy földi kiszolgálást végző cégeket tömörítő nemzetközi szövetség létrehozására adott 465 milliós, felcímkézett támogatást. Ebből a pénzből csípett le 260 milliót a fejlesztési bank, de – mint arról a Népszabadság akkoriban beszámolt – a cég ugyanilyen módon rendezte adótartozását is. A fejlesztési célok pedig nem valósultak meg.

A történet akkor vehet érdekes fordulatot, ha a Ferihegyen ténykedő, földi kiszolgálást ellátó vállalkozások feljelentik a Malév GH-t az uniónál.

Ha megállapítják, hogy az ügylet tiltott állami támogatásnak minősül, akkor könnyen bedőlhet a vállalat – mondta egy évvel ezelőtt lapunknak egy, az ügyre rálátó forrásunk. Hogy a mostani feljelentést ki adta be, nem sikerült kiderítenünk. (Az MGH versenytársai a török Celebi, a brit Menzises és a hazai hátterű BudPort, de elméletileg az állam is kifogást emelhet a források tiltott felhasználása ellen.) A bizottságnak azonban 15 napon belül el kell döntenie, mit kezd a beadvánnyal, az erről szóló majdani tájékoztatás pedig valószínűleg tartalmazni fogja a feljelentő nevét is.

A feljelentés időzítése is igen érdekes, hiszen – mint kormányközeli forrásból megtudtuk – a gazdasági kabinet jövő kedden tárgyalná azt az előterjesztést, amely az MGH-nak juttatandó, négy-öt milliárd forintos reorganizációs támogatásról szól. Egy brüsszeli eljárás alatt, illetve árnyékában azonban várhatóan nem születik döntés, ami nagy érvágás lehet az igen nehéz helyzetben lévő – bő másfél milliárdos tartozással bíró – vállalat számára. Az ügyben kerestük Herczog Pétert, az MGH ügyvezető igazgatóját, ám lapzártánkig nem sikerült elérnünk.

Mindeközben zajlik az élet a másik még talpon lévő Malév-leány, az Aeroplex Közép-európai Légijármű Műszaki Központ Kft. háza táján is. A repülőgépek karbantartására szakosodott társaság ügyvezetője, Demény Árpád Szilárd helyreigazítási kérelemmel fordult lapunkhoz, miután augusztus 30-ai számunkban azt írtuk: az Air Berlin légitársaság csődje lehet az utolsó szeg az igen rossz bőrben lévő egykori Malév-leány koporsójában. A német fapados légitársaság ugyanis 16 gép szervizelésére kötött szerződést az Aeroplexszel, ám félő, hogy a kialakult helyzetben nem teljesülhet a megrendelés. Cikkünkben piaci forrásainkra hivatkozva arról is beszámoltunk, hogy az Aeroplex mintegy 380 dolgozójának fizetését augusztusban már hitelből kellett fedezni, ami arra utal, hogy a társaság kasszája valóban kong az ürességtől. Mint megtudtuk, a kölcsönt nem közvetlenül a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. nyújtotta, hanem a Tiszavíz Vízerőmű Kft.-től érkezett pénz. Értesülések szerint az Aeroplex havi nettó bérköltsége meghaladja a százmillió forintot.

– A leírtakkal ellentétben társaságunk nincs csődközeli helyzetben, az Air Berlin átmeneti fizetésképtelensége miatt nem fogja beszüntetni működését. Az Air Berlinhez kirendelt csődgondnok hivatalosan is megerősítette, hogy a légitársaság által korábban megrendelt karbantartási munkákra a szerződésnek megfelelően, az eredeti ütemterv szerint sor fog kerülni – közölte a cég vezetője. Demény ugyanakkor azon állításunkat nem kifogásolta a helyreigazítási kérelemben, miszerint a béreket kénytelenek hitelből rendezni. Hogy ez utóbbi kérdésben is tiszta legyen a kép, telefonon érdeklődtünk az ügyvezetőnél, aki nem kívánt élni a nyilatkozás lehetőségével. A helyzeten egyébiránt nem javít az sem, hogy az Aeroplex korábban félmilliárdos kölcsönt adott a Malév GH-nak. Azaz ha utóbbi társaságot bedönti egy kedvezőtlen brüsszeli döntés, az magával ránthatja a karbantartó céget is.

